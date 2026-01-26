對美投資信保 400億今年到位

台美對等關稅談判大致底定，外界關注2,500億美元的投資信用保證機制如何運作，國發會副主委高仙桂昨（26）日表示，首期資金約12.5億美元（約新台幣393億元），預計今年就會到位，將由國發基金與公股銀行出資，並強調不會以台積（2330）股票質押。

立法院財政委員會昨日邀請財金部會首長專題報告台美關稅貿易協議對國內財經、產業、股匯等影響。行政院副院長鄭麗君日前率團赴美，與美國達成共識並簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣對等關稅降至15%，企業自主對美投資2,500億美元，另由政府建立信保機制，支持金融機構提供上限2,500億美元的融資額度。

國民黨立委賴士葆質詢時關切，2,500億美元信用保證機制的實際運作模式與風險控管。對此，高仙桂說明，赴美投資企業多屬中大型公司，信用風險相對較低，因此規劃保證倍數可達15至20倍，保證成數約50%至60%。依此試算，實際所需專款約62.5億美元，首期約12.5億美元，即約新台幣300至400億元。

高仙桂表示，將循既有行政程序，由國發基金與八大公股銀行共同出資成立專款，不涉及特別預算。

至於國發基金實際出資比重，高仙桂表示，將視公股與民營銀行參與情形決定，並未設定固定比例。對於是否可能以台積電股票作為擔保，賴士葆要求明確承諾，高仙桂當場回應「不會」。

至於企業海外投資的風險控管方面，高仙桂指出，所有申請企業均須向融資保證中心提供完整資料，由融資保證委員會進行審核評估，並納入徵信、投前評估、投中與投後管理等機制，全程審慎把關。

國民黨立委林德福關切，台灣承諾投資美國，大量資金出走，將不利台灣未來發展。對此高仙桂回應，企業赴美投資屬自主決策，主要因應客戶需求，且採分年推動。以半導體產業為例，台積電約75%營收來自北美客戶，在美設廠有助分散台灣資源壓力。

另外高仙桂也強調，台美屬雙向投資，美方亦將加大對台灣AI、半導體等五大信賴產業投資，有助鞏固台美戰略夥伴關係，不致削弱台灣整體投資動能。

