對美投資算不算5000億？前副閣揆要求2單位說清楚

台美關稅談判結束後，行政院長卓榮泰日前表示「不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」，引發前行政院副院長施俊吉反駁。施俊吉認為，台灣對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元，並點名國發會與中華經濟研究院應詳細計算對台灣潛在GDP的影響。

前行政院副院長施俊吉。（圖／施俊吉臉書）

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，並承諾推動對美投資，包括2500億美元企業自主投資、2500億美元政府信用保證。卓榮泰20日針對外界將兩筆金額相加的說法表示，「不要再寫成5000億，這是絕對錯誤。」

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

施俊吉引用前總統蔡英文擔任陸委會主委時的英諺「You can't compare apples and oranges」，蔡英文當時表示「你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子」，強調不同性質的項目不應混為一談。但施俊吉轉換問題角度指出，「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？答案是：5塊錢。誰說橘子和香蕉不能加在一起？」

施俊吉指出，美國商務部公告的Fact Sheet以黑體字分別列出「Direct Investments」與「Additional Investments」，其中「直接投資」是「至少2500億美元，由台灣企業實際注入，用於美國建廠擴產」，而「額外投資」則是「至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保，以促進額外的投資」，文件中明確列為「兩項獨立承諾，性質明顯不同」。

施俊吉從經濟體角度分析，「台灣這個經濟體對美國的『直接』加『額外』投資，就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元」，折合約新台幣15兆元。他強調，由於投資發生在美國，「不能算作是我國的GDP」，等同於未來數年內，「潛在GDP要先扣掉15兆台幣」。

施俊吉進一步指出，投資所創造的附加價值「發生在未來，也發生在國外」，台灣將「損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年」，直到資本完全報廢為止。他形容，「美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）」。

施俊吉點名國發會與中華經濟研究院，有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知，包括台灣潛在GDP將損失多少金額、GDP成長率將下降多少百分比、財稅收入將減損多少，以及政府將如何彌補未來的財政缺口。

