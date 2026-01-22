對美投資衝擊台灣中長期GDP？ 國發會反駁

針對行政院前副院長施俊吉在臉書指出，台美關稅談判的共識由台灣企業直接投資美國2,500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台灣未來數年潛在GDP先扣新台幣15兆元。對此，國發會今天(22日)發布新聞稿指出，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點分析對國內資本累積、總要素生產力的效益。

國發會指出，企業對美投資是台灣產業實力的延伸。隨著企業推動全球化布局，將更能精準貼近終端市場、擴大整體產值並提升獲利能力，不僅有助挹注國內稅收成長，也將同步帶動國內先進製程投資，促進相關供應鏈升級。

國發會進一步說明，美方已具體承諾建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業。近期包括美光(Micron)、輝達(NVIDIA)等國際大廠陸續加碼在台設立研發中心或高階生產基地，顯示美國企業持續看好台灣的投資環境，未來可望吸引更多美商來台布局。

此外，國發會表示，在台美關稅協議底定後，傳統產業可望與主要競爭國站在平等、甚至更具優勢的競爭地位，同時有效降低貿易不確定性，有助傳統產業加速推動數位與淨零雙軸轉型升級，並進一步提升出口表現。

國發會也指出，近期多家國際投資機構已上調今年台灣經濟成長率預測，主要考量即為台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，使貿易不確定性明顯下降，不僅鞏固我國高科技產業優勢，也為傳統製造業帶來復甦契機。包括野村、瑞銀及星展銀行，都分別將台灣今年經濟成長率上調至4.4%、4.5%及4.8%，均高於主計總處原預測的3.54%。

至於台美關稅談判底定對經濟的影響，在短期部分，國發會指出，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自32%調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「-0.78至-0.3百分點」變為「0.00至0.01個百分點」。