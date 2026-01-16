對美投資還不夠？美商務部長指「5千億只是頭期款」：台灣不配合關稅恐是100%

​期待已久的台美關稅談判終於有了結果，今（16）日確定，台灣將以直接投資2500億美元、間接投資2500億美元，總計5000億美元，換取關稅降至15%。美國商務部長盧特尼克指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。他也提到，這5000億美元相當於「頭期款」，用來把半導體帶回美國。

美國商務部今日下午宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。額外投資方面，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，促進企業進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。換句話說，台灣企業投資2500億美元，政府提供2500億美元的信用保證。

廣告 廣告

在與台灣團隊結束談判後，盧特尼克接受美國財經媒體《CNBC》訪問時表示，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國。」他提到，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，這是專門為台灣設計的，在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。他舉例，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

美要求台轉移40%半導體產能 盧特尼克：不這樣做關稅可能是100%

盧特尼克強調，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國，目前計畫正如火如荼地進行，「如果台灣不這樣做關稅可能是100%。」

CNBC主持人指出，這在談判桌上是一根「大棒」，而非紅蘿蔔，他也提到，海峽對岸的中國時常稱台灣為「中國台北」，因此降低半導體產業集中度對台灣國安有幫助。盧特尼克回應，正因如此，「台灣需要讓我們總統滿意，因為我們總統是保護他們國家的關鍵。他們想讓我們總統滿意，想讓兩國之間關係保持非常正面。」

盧特尼克進一步強調，美國的國家安全需要半導體，因此必須在本土生產，不能依賴距離900英里的國家提供基本國安產品，「我們須要在這裡生產，這是川普的承諾，我們致力實現的目標」。

更多風傳媒報導

