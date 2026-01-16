對美投資金額超過6成GDP！ 國民黨：掏空台灣的糖衣砲彈

行政院16日宣布，台灣對等關稅調降為15％，台灣承諾投資美國，包括企業自主投資2,500億美元，以及信用保證最高2,500億美元之企業授信額度。對此，國民黨質疑，關稅與日、韓相同，台灣卻承擔更大負擔，換言之，我國GDP僅約0.8 兆美元，卻花 5000 億美元資，承擔金額超過6成GDP！

行政院16日宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含台積電在2025年承諾的1000億美元投資。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度。

國民黨在臉書表示，對美關稅拍板，民進黨政府所謂「爭取到15%關稅」，實則是黑箱談判、掏空台灣的糖衣砲彈！

國民黨分析，關稅與日、韓相同，台灣卻承擔更大負擔。因為日本GDP超過4兆美元，投資金額約5000億美元；南韓GDP 1.7兆美元，投資金額約 3500 億美元；我國GDP僅約0.8 兆美元，卻花 5000 億美元（約16兆台幣）投資，承擔金額超過6成GDP！

國民黨指出，關稅還有三大問題！首先，民進黨政府承諾跳票！民進黨政府曾說不會答應「晶片產能五五開」，美國商務部長卻打臉指出：「至少40%產能將移往美國」！

其次，供應鏈外移、信保壓榨我國中小企業。高達2500 億美元的信用擔保，本該協助台灣中小企業紓困轉型，如今成了大企業赴美的催化劑，不僅替供應鏈外移按下加速鍵，更衝擊國內百工百業！

最後，國民黨質疑，MOU黑箱，規避國會審查。政府選擇簽署MOU（備忘錄）而非正式條約，一旦美方態度改變，關稅結果可能又翻盤，屆時台灣的優勢產能早已喪失！

國民黨嚴正指出，請賴清德負起責任向國人清楚報告，並將簽訂的協議、MOU與承諾等送到國會接受透明審查，請民進黨不要拿國家未來換短期數字，更不能讓國人及下一代付出慘痛代價！

