對美投資 三三會：產業恐空洞化

三三會副理事長吳亦圭28日表示，對等關稅談判要求大規模對美投資，恐引發資金、人才流向美國，衍生產業空洞化疑慮。圖為行政院長卓榮泰（中）日前向國人報告台美關稅談判結果。（本報資料照片）

台美對等關稅達成共識，後續仍有待協商。三三會副理事長吳亦圭28日表示，對等關稅仍可能對中小型出口業者、農產品及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發資金、人才流向美國，衍生產業空洞化疑慮。八大公股銀行董總昨赴立法院財委會備詢時則強調，參與信保機制不會影響國內其他融資需求，希望民營能與公股銀共同參與。

美國總統川普以關稅逼迫各國加大赴美投資力道，但反效果隨之浮現。根據滙豐最新全球貿易調查報告，雖然32％的全球企業計畫因此加強與北美的貿易往來，但也有22％減少對北美依賴，歐洲意外成為企業首選投資目的地，高達4成轉向歐洲市場，其次是東南亞的36％，東亞、東北亞與北美均為32％。

針對美國揮關稅大刀，三三會提出五大建言，就受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，政府應提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金；其次，建立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

三三會認為，政府應強化雙向投資，要求美方對台投資半導體、AI、國防、安控、次世代通訊等投資承諾；另盡速完成協議文本法律檢視，送交立法院審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告；最後是與美方展開避免雙重課稅、服務貿易與數位貿易等談判。

此外，就台灣承諾對美投資5000億美元，其中2500億美元直接投資，另2500億美元為信用保證。兆豐金董事長董瑞斌昨表示，參與信保機制不會影響其他融資需求，但考慮對美投資涉及整個ICT產業，因此希望民營能與公股銀共同參與。