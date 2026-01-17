對美投資2500億恐釀半導體產業外移？經濟部發聲駁：美光來台擴廠也沒變「台光」

​台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，經濟部今（17）日在臉書發文表示，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現，美國記憶體大廠「美光」在台灣的投資，也沒有變「台」光。

​台美對等關稅談判結果底定，除了稅率降為15%不疊加外，我方也爭取到232最優惠的待遇，不過企業投資及政府信貸各2500億美元，引發各方擔憂可能加速半導體產業供應鏈外移，甚至掏空台灣。

對此，經濟部表示，台積電布局全球仍是「TaiwanSMC」，而且先進製程領先全球，到2036年的占比台灣80%，美國占比20%。最近有個傳言又來了，說台積電加大美國投資會變「美積電」，經濟部強調，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。

經濟部指出，正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國、設廠，美國記憶體大廠美光到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。而台積電的全球研發中心也設在竹科外，近期台積電董事長魏哲家也向大家再次強調「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣」。

