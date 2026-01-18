對美投資2500億美金信保「錢哪來」? 擬「國家融保機制」承擔

台美關稅談判出爐，政府擬提供赴美投資企業2,500億美元。（圖／東森新聞）



台美關稅談判內容出爐，政府擬加大對美投資，鼓勵企業赴美設廠，而政府也將擬定提供赴美投資企業，2,500億美元的信用保證額，據了解目前這筆資金來源，研議由國家融資保證機制承擔，不過，是擴大現行機制，還是另行設立新制，目前尚未拍板定案。

台美關稅談判內容出爐，政府規劃提供赴美投資企業高達2,500億美元、約新台幣8兆元的信用保證額度，擬由國發會主導建立國家融資保證機制承擔，並研議擴大既有機制、將赴美投資企業納入，或另設專責的融資保證機制。

立委(民)郭國文：「這個保證機制基本上，不論是擴大或者是新創，基本上都可以達到對外投資金額的貸款的確保，(資金來源)基本上從，國發基金或者是從銀行，這個可能性比較大。」

相關制度目前行政院尚未拍板。不過以既有國家融資保證機制為例，初期目標規模為新台幣100億元，保證總額度原則為專款的10倍，等同可支應1,000億元融資需求。若比照此模式推動2,500億美元的信用保證規模，換算下來須準備約250億美元的專款，約新台幣8,000億元。

民營的銀行，一般不會參與這類的擔保，因為這個一方面風險比較大，這一類的機制大概都是公營行庫跟政府的資金在後面維持。

學者分析中小型廠商赴美，面臨政府立場市場環境，挑戰風險較大因此這類，信保機制多半只有公股銀行有意願配合，而國民黨立委也提出隱憂。

立委(國)賴士葆：「企業如果投資失利，這些都是政府要買單，這個可能還要立新的法，才有辦法讓政府籌這筆的錢。」

在野示警這筆資金龐大，比例配置必須審慎拿捏，並建立完善審核機制，以免影響國家整體財政。

