對美投資3500億「嚇壞韓國散戶」 蔡正元點出資金逃向2資產：市場不看好獲利

​韓國總統李在明於本周APEC峰會期間與美國總統川普會面，會後，川普向媒體表示，雙方貿易協定已幾乎敲定，然而由於擔心3500億美元的韓美投資承諾恐侵蝕國內資產，韓國的散戶大舉將資金佈局轉向美股與黃金，也讓韓元在過去3個月貶值了約3.4%。

前立委蔡正元在節目《大大平評理》分析，美國現在要求各國對美投資，韓國被要求投資3500億美元、日本5500億美元，台灣傳聞可能落在4000億美元，但他警告若這些投資失敗，日本、韓國、台灣的經濟體都將會陷入衰退，因爲韓國外匯儲備約為4800億美元，若拿出3500億去投資，雖然協議可能不直接涉及央行，但最終仍須用央行資金兌換成美元 。

蔡正元指出，目前看來，韓國民眾普遍不看好這3500億美元投資美國能否獲利，因而轉向購買美股和黃金。他分析，韓國目前投資的3500億中有1500億是用於造船廠，然而投資回報取決於是否有足夠訂單，關鍵還是要去問資本報酬率能賺多少錢，不管是什麼樣的經濟體制，永遠都是資本報酬率決定勞動成本。

蔡正元續指，在經濟學公式上，當資本存量增加時，勞動的邊際生產力會提高，進而帶動勞動薪資所得上漲，他舉例在中國打壓房地產前，資本報酬率增加，但打房之後就一路下跌，因為房地產公司的資產債券、貸款還不出來，金融主管機關沒有好好監管企業治理行為，背後的原因就是貪污腐敗導致資本報酬率下降，這也是習近平上台後打貪、肅貪的主要原因。

