對美投資3500美元？趙堃成分析「台美談判延宕反而有利」：美國對川普關稅行為是否合法「很快揭曉」、目前關稅影響不大！

台美關稅仍在談判，近日外媒傳出台灣可能被要求對美投資3500到5500億美金．勤業眾信財務顧問公司前總經理、台科大管科所前副教授趙堃成昨（14）日分析，目前談判延宕反而對台灣有利，「因為美國的最高法院對於川普的關稅行為是否會判決不合法，很快就會揭曉」，他並直言，這次增加的關稅，台灣代工行業絕對不會負擔到，早就確認是美國廠商支付。

趙堃成表示，台美關稅仍在談判，最高法院判決在即，台灣情況特別複雜，國會席次限制談判，延宕至今反成優勢，目前關稅影響不大，政府單位早有準備。

趙堃成再說，從所謂的美國媒體報導，台灣可能被要求對美投資3500到5500億美金以後，就有相當多的同學、學生以及朋友來詢問意見，「我一概的回答都是讓子彈飛一會兒，看看情況如何？」昨天一開盤台積電大跌到$1430 ，剛好給好朋友買進的機會，這個跌幅就證明台灣的媒體以及一般的投資大眾真的是很容易受到小道消息影響，而且缺乏正確的判斷力。

趙堃成指出，首先，對於很多媒體看到「美國媒體」四個字就非常興奮地跟進，請先了解了Politico 這個媒體的背景以及風格，再來決定這個內容的可信度及影響力。就有美國主流媒體的總編曾經批評，這個媒體是「揭秘政府官員醜聞的調查報道已經成為Politico 必不可少的內容」。

趙堃成直言，一言以蔽之，這個媒體算是比較年輕的媒體，崛起的過程是以「揭弊」為其主要的訴求。這種媒體特性也沒有什麼不好，只是以揭祕為己任的媒體出錯的機會通常也不算小，因為來源很多都是所謂的小道消息。這種事情很多時候都會演變成信者恆信，不信者恆不信，除非走向法院認證的結果。

趙堃成再說，簡單講，就是這是一個不知名的人士所透漏的情況。其實這個說法不用這位人士來講，在許多媒體以及許多名嘴的嘴上都聽說過了，沒什麼了不起。很多評論者都拿貿易逆差的金額以及國家所屬地區來估計可能的投資額，完全不去考慮各國的貿易內容以及出口成份的不同，令人遺憾，個人也懷疑別有目的。

「在代工行業中，這次增加的關稅，台灣的廠商絕對不會去負擔到的」，趙堃成說，因為台灣的代工廠都是報FOB交易條件的。就是出了工廠門就沒有代工廠的事。到美國報關繳稅都是美國的委托代工公司的責任，跟台灣廠商無關。很多台灣主要的電子公司早就都確認了這些增加的關稅都是美國廠商在付的。

趙堃成表示，所以他從頭到尾都一直強調，會影響這些代工廠的營運的最大原因，就是美國的國內需求下降、訂單減少才會對這些公司造成影響。按照目前看到的統計數字，這些情況在美國還沒有發生，因為美國做了很多減稅、控制油價、降息以及各種刺激景氣，並且降低物價上漲的措施。

趙堃成說，他也說明過，由於台灣國會結構的問題，所以談判團隊在美國談判的時候，對於美國所提出的貿易條件，可能包括美國的農產品如牛肉、豬肉以及汽車等等。除了台灣傳統上就一直大量購買的黃豆、小麥、玉米以外，能夠增加採購的並不多。

趙堃成形容：「我可以請各位想像一個場面，就是當美國對台灣談判團隊提出來，要台灣增加豬肉的採購，包括可以進口內臟的時候，我們的談判代表就把藍營立法委員在國會殿堂把生的豬內臟拿出來噴灑整個議場的照片給對方瞧瞧，這個還是在綠營的立法委員席次比較多的時代，請問這樣子還談得下去嗎？」

趙堃成酸說，難道要美國的談判代表訓命AIT來干涉台灣的內政嗎？所以很顯而易見的，台灣的貿易談判一定不會順利是必然的結果。所以談判的代表只能很有耐心的，就台灣可以做的事情去溝通。這個就是大家在批評台灣的談判團隊延宕時間的原因，「但是現在看起來這個延宕反而對台灣是一個很有利的談判環境，因為美國的最高法院對於川普的關稅行為是否會判決不合法，很快就會揭曉。」

趙堃成說，目前主流的法律界的意見都是認為最高法院應該會判川普的關稅採用的IEEPA不合法，但是川普應該會採取別的，例如301條款等法律依據，來持續關稅的行動。但是這個就需要時間以及行政調查，這個又是另外一個篇章的故事了。

至於台灣目前可以做的事情有哪些呢？趙堃成表示，台灣一直有在採買美國的農產品並承諾購買能源，例如天然氣。民間企業早就在2018年以後，在美國決定去中化的政策以後，就已經開始大量在美國投資。這是談判團隊必需重覆強調向美國說明的。

至於台積電的1650億美金的投資，趙堃成說明，這個是台積電在2020年就已經決定了應美國客戶的要求，進行650億美金的投資。然後在美國宣布所謂對等關稅之前，就已經決定增加1000億美金的投資額「跟美國的關稅壓力無關。」

趙堃成並說，台積電一定會再增加投資，因為隨著製程的演進以及需求的大增，加上美國的客戶被政府要求要美國製造的壓力，所以才會要求代工廠也在美國製造，而且願意吸收增加的成本，以替代可能會被課的關稅成本，這個道理非常清楚，「這個也是魏董事長在宣布美國投資額之後，在台灣總統府開的記者會裡面講得非常清楚的，這些投資都是因應客戶的需求的原因。」

趙堃成並指，既然台灣的龍頭企業台積電跑到美國去設廠了，請問上游諸多的供應商，下有諸多的封裝測試廠商，下有諸多的伺服器以及相關的AI產品製造廠商要不要到美國去，「答案很簡單，通通要去，國籍航空公司的新增的航線就可以看的清楚明白。華航最新推出的是台北直飛鳳凰城的航線，為的是誰很明確，就是台積電以及台積電的上下游廠商的美國團隊以及家屬。

趙堃成表示，這些投資都不是因為美國的關稅壓力形成的，因為關稅的壓力也不在這些代工廠商的身上，「這些投資是為了未來世界的AI基礎工程發展形成的，現在不去美國搶位子，難道要讓日本跟韓國迎頭趕上嗎？」

趙堃成建議，所以目前政府可以做的事情就是，彙整這些可能到美國去投資的上下游有關IC以及算力產業的金額，做為據以向美國爭取最好的貿易條件的基礎，「總而言之一句話，這種要有大量轉移生產基地，轉移訂單的行為要發生，絕對不會是只有一個關稅就能夠決定的，請大家務必注意。」

趙堃成表示，當然台灣目前也還有許多是靠低成本的競爭方式在出口美國的傳統廠商，這些將會是直接受到影響的產業。對於這些產業，政府也早就在這一次的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，希望這一些補貼能夠幫助這些企業度過難關，更希望能夠再繼續爭取更低的關稅率，至少要跟他們的直接競爭廠商，最主要是中國以及東南亞這些低土地成本及低工資國家有同等，甚至是更好的關稅條件會比較有利。

（圖片來源：趙堃成臉書、三立新聞）

