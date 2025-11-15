對美投資3500美元？趙堃成分析「台美談判延宕反而有利」：美國對川普關稅行為是否合法「很快揭曉」、目前關稅影響不大！
台美關稅仍在談判，近日外媒傳出台灣可能被要求對美投資3500到5500億美金．勤業眾信財務顧問公司前總經理、台科大管科所前副教授趙堃成昨（14）日分析，目前談判延宕反而對台灣有利，「因為美國的最高法院對於川普的關稅行為是否會判決不合法，很快就會揭曉」，他並直言，這次增加的關稅，台灣代工行業絕對不會負擔到，早就確認是美國廠商支付。
趙堃成表示，台美關稅仍在談判，最高法院判決在即，台灣情況特別複雜，國會席次限制談判，延宕至今反成優勢，目前關稅影響不大，政府單位早有準備。
趙堃成再說，從所謂的美國媒體報導，台灣可能被要求對美投資3500到5500億美金以後，就有相當多的同學、學生以及朋友來詢問意見，「我一概的回答都是讓子彈飛一會兒，看看情況如何？」昨天一開盤台積電大跌到$1430 ，剛好給好朋友買進的機會，這個跌幅就證明台灣的媒體以及一般的投資大眾真的是很容易受到小道消息影響，而且缺乏正確的判斷力。
趙堃成指出，首先，對於很多媒體看到「美國媒體」四個字就非常興奮地跟進，請先了解了Politico 這個媒體的背景以及風格，再來決定這個內容的可信度及影響力。就有美國主流媒體的總編曾經批評，這個媒體是「揭秘政府官員醜聞的調查報道已經成為Politico 必不可少的內容」。
趙堃成直言，一言以蔽之，這個媒體算是比較年輕的媒體，崛起的過程是以「揭弊」為其主要的訴求。這種媒體特性也沒有什麼不好，只是以揭祕為己任的媒體出錯的機會通常也不算小，因為來源很多都是所謂的小道消息。這種事情很多時候都會演變成信者恆信，不信者恆不信，除非走向法院認證的結果。
趙堃成再說，簡單講，就是這是一個不知名的人士所透漏的情況。其實這個說法不用這位人士來講，在許多媒體以及許多名嘴的嘴上都聽說過了，沒什麼了不起。很多評論者都拿貿易逆差的金額以及國家所屬地區來估計可能的投資額，完全不去考慮各國的貿易內容以及出口成份的不同，令人遺憾，個人也懷疑別有目的。
「在代工行業中，這次增加的關稅，台灣的廠商絕對不會去負擔到的」，趙堃成說，因為台灣的代工廠都是報FOB交易條件的。就是出了工廠門就沒有代工廠的事。到美國報關繳稅都是美國的委托代工公司的責任，跟台灣廠商無關。很多台灣主要的電子公司早就都確認了這些增加的關稅都是美國廠商在付的。
趙堃成表示，所以他從頭到尾都一直強調，會影響這些代工廠的營運的最大原因，就是美國的國內需求下降、訂單減少才會對這些公司造成影響。按照目前看到的統計數字，這些情況在美國還沒有發生，因為美國做了很多減稅、控制油價、降息以及各種刺激景氣，並且降低物價上漲的措施。
趙堃成說，他也說明過，由於台灣國會結構的問題，所以談判團隊在美國談判的時候，對於美國所提出的貿易條件，可能包括美國的農產品如牛肉、豬肉以及汽車等等。除了台灣傳統上就一直大量購買的黃豆、小麥、玉米以外，能夠增加採購的並不多。
趙堃成形容：「我可以請各位想像一個場面，就是當美國對台灣談判團隊提出來，要台灣增加豬肉的採購，包括可以進口內臟的時候，我們的談判代表就把藍營立法委員在國會殿堂把生的豬內臟拿出來噴灑整個議場的照片給對方瞧瞧，這個還是在綠營的立法委員席次比較多的時代，請問這樣子還談得下去嗎？」
趙堃成酸說，難道要美國的談判代表訓命AIT來干涉台灣的內政嗎？所以很顯而易見的，台灣的貿易談判一定不會順利是必然的結果。所以談判的代表只能很有耐心的，就台灣可以做的事情去溝通。這個就是大家在批評台灣的談判團隊延宕時間的原因，「但是現在看起來這個延宕反而對台灣是一個很有利的談判環境，因為美國的最高法院對於川普的關稅行為是否會判決不合法，很快就會揭曉。」
趙堃成說，目前主流的法律界的意見都是認為最高法院應該會判川普的關稅採用的IEEPA不合法，但是川普應該會採取別的，例如301條款等法律依據，來持續關稅的行動。但是這個就需要時間以及行政調查，這個又是另外一個篇章的故事了。
至於台灣目前可以做的事情有哪些呢？趙堃成表示，台灣一直有在採買美國的農產品並承諾購買能源，例如天然氣。民間企業早就在2018年以後，在美國決定去中化的政策以後，就已經開始大量在美國投資。這是談判團隊必需重覆強調向美國說明的。
至於台積電的1650億美金的投資，趙堃成說明，這個是台積電在2020年就已經決定了應美國客戶的要求，進行650億美金的投資。然後在美國宣布所謂對等關稅之前，就已經決定增加1000億美金的投資額「跟美國的關稅壓力無關。」
趙堃成並說，台積電一定會再增加投資，因為隨著製程的演進以及需求的大增，加上美國的客戶被政府要求要美國製造的壓力，所以才會要求代工廠也在美國製造，而且願意吸收增加的成本，以替代可能會被課的關稅成本，這個道理非常清楚，「這個也是魏董事長在宣布美國投資額之後，在台灣總統府開的記者會裡面講得非常清楚的，這些投資都是因應客戶的需求的原因。」
趙堃成並指，既然台灣的龍頭企業台積電跑到美國去設廠了，請問上游諸多的供應商，下有諸多的封裝測試廠商，下有諸多的伺服器以及相關的AI產品製造廠商要不要到美國去，「答案很簡單，通通要去，國籍航空公司的新增的航線就可以看的清楚明白。華航最新推出的是台北直飛鳳凰城的航線，為的是誰很明確，就是台積電以及台積電的上下游廠商的美國團隊以及家屬。
趙堃成表示，這些投資都不是因為美國的關稅壓力形成的，因為關稅的壓力也不在這些代工廠商的身上，「這些投資是為了未來世界的AI基礎工程發展形成的，現在不去美國搶位子，難道要讓日本跟韓國迎頭趕上嗎？」
趙堃成建議，所以目前政府可以做的事情就是，彙整這些可能到美國去投資的上下游有關IC以及算力產業的金額，做為據以向美國爭取最好的貿易條件的基礎，「總而言之一句話，這種要有大量轉移生產基地，轉移訂單的行為要發生，絕對不會是只有一個關稅就能夠決定的，請大家務必注意。」
趙堃成表示，當然台灣目前也還有許多是靠低成本的競爭方式在出口美國的傳統廠商，這些將會是直接受到影響的產業。對於這些產業，政府也早就在這一次的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，希望這一些補貼能夠幫助這些企業度過難關，更希望能夠再繼續爭取更低的關稅率，至少要跟他們的直接競爭廠商，最主要是中國以及東南亞這些低土地成本及低工資國家有同等，甚至是更好的關稅條件會比較有利。
（圖片來源：趙堃成臉書、三立新聞）
更多放言報導
菲律賓與阿聯酋申請加入TPP...《日經》指「TPP與歐洲並列」成維護自由貿易的堡壘「對抗川普關稅」
《放．專題》賴清德曝台美關稅談判「捷報」像在唱獨角戲？直到立院今報告...府院黨全失聲、無說明
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 18 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 3 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 5 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
近期功夫皇帝李連杰的健康狀況備受關注，尤其是被傳出「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，近日動作巨星洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」，這二位曾在華語動作電影圈占有重要地位的人物，近年多次因身形與健康問題引發討論。然而，近期兩人先後被拍到活動力明顯改善，引起外界再次關注，也讓「奇蹟式恢復」的說法甚囂塵上。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 15 分鐘前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
揭新北選戰最大變數！國民黨硬推「他」不妙 命理師警告：做最壞打算
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營已開始布局。新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨由主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。命理師高輔進也以易經演繹取卦，分析熱門人選及變數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前