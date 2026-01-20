「對美投資5千億是絕對錯誤！」卓榮泰說重話了 憂造成後續談判困擾

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美日前公布關稅談判共識，對等關稅降至15%，但台企需對美投資2500億元，政府以信用保證支持金融機構提供2500億美元融資額度，遭外界質疑共投入5000億元。對此，行政院長卓榮泰今（20）日語重心長地提醒，這是絕對的錯誤，請媒體、評論員不要再寫成5000億元，避免讓後續談判造成不必要的困擾。

我方談判團隊15日（美東時間）與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證簽署投資合作備忘錄。

卓榮泰昨日清晨也親自前往桃園機場，親自迎接副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率領的談判團隊返台，並在今早召開「台美關稅談判說明記者會」。卓榮泰發表談話時表示，從去年4月2日美國總統川普宣布對等關稅後，鄭副院長有9個多月的時間都在談判，等同於20個月任期的一半時間，她不單純只談判，也為國家、行政院做了很多事。

卓榮泰分享，2024年美國大選還在進行時，他們就感覺到國際經濟情勢會有所轉變，所以當年10月就成立了「行政院經濟外交工作小組」，隔一個月感覺到美國大選的結果，又成立「台美經貿專案小組」。

卓榮泰說，其中小組提出了產業衝擊報告進行深入研析，當時低推估是10%變化，可能對產業衝擊300多億；中推估是20%，恐衝擊500多億；高推估為30%，衝擊800多億，並提出了對產業的對等關稅衝擊提出了 880 億的產業支持方案。

卓榮泰指出，整個談判過程中，蕭美琴副總統提出了「黃金計畫」，讓美方政府能重視、理解台灣準備的周延方案，計畫製作的閃亮亮，並擺在最顯眼的位置，讓川普總統能容易看見它。

卓榮泰續指，隨後，鄭麗君副院長提出「台灣模式」，希望由產業自主投資、由政府運用信用保證，由台灣的金融機構協助國內產業進行信用保證支持投資，「這延伸現在的2500億加2500億是分開的，所以任何的媒體跟國內的評論員或是政治工作者，不要再把它寫成，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判發生一些不必要的困擾。」

卓榮泰說明，2500億是國內企業自主投資、2500億是政府運用信用機制保證，透過台灣金融機構協助國內產業做信用保證，這兩個是不同的。產業怎麼投資，是放眼於它的全球佈局及力量延伸；信用保證機制如何計算，他們會跟銀行、公司用合理方式做詳細內容，絕對不要再寫5000億，讓談判團隊能順利展開後續工作，這要特別拜託。

