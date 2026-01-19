對美投資5000億美元動搖國本？王鴻薇曝2大隱憂：半導體30萬就業人口受衝擊

國民黨立法院黨團（19）日召開「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，就台美關稅與投資談判結果提出質疑。國民黨立委、黨團副書記長王鴻薇於會上表示，雖然最終關稅降至15%、且不採疊加機制，與日本、韓國齊平，值得肯定，但政府在對美投資承諾金額上「前所未有地掏空台灣」，恐造成產業空洞化與就業危機。

王鴻薇指出，台灣此次承諾對美投資總額達5000億美元，其中2500億美元為直接投資、2500億美元為政府保證投資。乍看之下，金額與日本5500億美元、韓國3500億美元相近，但若以GDP比例換算，「就會發現我們（的金額）是不合理的，而且是極為危險的偏高。」

王鴻薇分析，日本承諾金額約佔GDP的12.8%，韓國約19.4%，而台灣卻高達62.5%，「沒有任何一個國家，會承諾對另一個國家的投資金額，占自身GDP超過50%。」她直言，這樣的承諾「從所未見」、「非常危險」。

王鴻薇進一步指出，根據主計總處資料，2024年台灣全年「固定資本形成總額」，亦即國內總投資規模，約為新台幣6兆元，但此次對美投資承諾金額卻高達新台幣15兆元，已超過國內一年投資規模的一倍以上。她質疑，「這不叫掏空台灣，什麼才叫掏空台灣？」

針對半導體產業風險，王鴻薇亦提出警示。她引述工研院估計，2025年台灣半導體產值可達新台幣6兆元，但依美國商務部長盧特尼克的說法，其中約40%的產能須移往美國。她指出，台灣半導體相關從業人員超過30萬人，若產能大幅外移，「我們半導體的從業人員會不會出現問題？這都是我們政府沒有告訴我們的。」

對於民進黨政府將談判結果形容為「空前重大的成就」，王鴻薇批評此舉形同粉飾太平、「大內宣」，掩蓋資金外流與產業空洞化的潛在風險。她呼籲賴政府與卓榮泰內閣正視三大問題：第一，對美投資不得排擠國內投資；第二，必須守住半導體與高科技產業鏈根基；第三，提出具體方案，保障相關從業人員的權益。最後，王鴻薇重申，政府應「嚴肅面對正事，而不是一味進行造神運動」。

