對美採購 買核電比軍購實在

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，強調政府將透過提高國防支出，展現捍衛台灣民主的決心，其中包括一項8年400億美元（約1.25兆元新台幣）的特別預算，用以採購美方的武器。

我對美軍購行之有年，本不足為奇，惟過往幾件採購案陸續出現延遲交貨的情況，值得留意。例如新購66架F-16V BLOCK70新式戰機案，採購金額為2472億元，該項合約民國109年便已開始，但至今完全未交付。

如今，政府決定再度加碼對美軍購，且金額一舉突破兆元，不禁令人擔憂會不會又是一筆「已轉帳、貨無蹤」的交易。

有鑑於目前兩岸局勢緊繃，我加強國防戰力本來無可厚非，但對於缺乏自主能源的台灣而言，能源安全的重要性理應獲得更大關注。國際友人過往即不斷呼籲，台灣應採取積極作為強化自身能源安全。其中，美國政府、國會、智庫已多次提醒賴政府不應草率放棄核電。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言更多次發言，強調美國可提供核電相關的必要協助。

不論是否採納盟邦的建言，經濟部至少跨出重啟核電的第一步，於上月27日核定台電呈報的《核電廠現況評估報告》。針對核二、核三重啟，台電將同步啟動自主安全檢查與再運轉計畫研提，計畫書預計於明年3月送交核安會。行政院若能要求台電與核安會積極任事，考量核三停機時間不長、安檢與審查工作量不高，2027年底之前讓核三重啟供電絕非難事。

從戰略面考量，既有核電廠重啟與封存中的核四續建都是加強能源安全的積極作法。

從經濟面考量，隨著半導體擴增產能、資料處理與先進算力中心設立，國內用電量在未來呈現爆炸性成長，幾可確定。

若同時考量課徵在即的境外碳稅與境內碳費，無碳電力需求勢必殷切。在再生能源持續開發之際，我國更須積極將先進核電系統納入電力擴充的選項。

在關稅談判壓力下，擴大對美「投資」難以避免，400億美元的軍購之外可能還有更多。此時，政府不妨思考，投資項目或許還有軍購與半導體外移之外的作法。

為了充裕穩定的能源供給，並呼應美方對我提升能源安全的要求，賴政府何不考慮川普政府全力支持的先進核電。首先，一部先進的第3代加強型核反應器（例如西屋公司的AP1000型），發電功率達100萬瓩，具被動式安全設計，2013年時的造價約62億美元。另一方面，一部發電功率30萬瓩的小型模組化反應器（西屋公司AP300型），具本質性安全的特點，造價僅為15億美元。更何況，核一、二、三、四廠目前均留有空間可容納新機組。

一樣是「資美」，核電採購與軍武採購何者才是民意所向，不問可知。（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）