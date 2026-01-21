對美採購F-16戰機今年能交付？胡振東曝軍購延宕內幕：經「兩層測驗」才會回台

隨著兩岸地緣政治風險升高，我國國防預算已連續3年創下新高，然而，在軍費快速成長的同時，部分重大武器裝備的交付進度卻出現落後情況，尤其是對美軍購項目，如F-16V戰機。對此，前美國國防部官員胡振東表示，台灣向美國採購66架最新型F-16V Block 70戰機，並非只有台灣面臨延宕，而是整個生產鏈都出現延誤。

胡振東在風傳媒節目《下班瀚你聊》說明，F-16原本在德州生產，後來該工廠轉為製造F-35戰機，洛馬公司因此將F-16產線遷至南加州，不過，部分原有員工不願隨廠遷移，新廠必須重新招募並訓練人員，同時重建供應鏈。由於戰機並非由洛馬單一公司完成，而是由成千上萬家供應商共同生產，整體訓練與磨合過程耗時甚久。他指出，初期製造的前一、兩架飛機，往往會出現需要修正的問題，「洛馬把這個行程想太簡單，剛開始就答應何時能交貨，做不到！全部的6至7個國家都還沒拿到，所以這個延遲不是只有台灣，大家要了解。有人還說飛機都送到烏克蘭去，拜託，烏克蘭在打仗，拿的東西都是現有的，它不能等3年出來，這些是跟生產量、生產的速度有關係。」

對於交付進度，黃暐瀚指出，目前已有第一架F-16V完成試飛，今年第3季、秋天左右，可能會先有一批約10架抵台，我們F-16V是等的到的對不對？胡振東回應，雖然看到第一架試飛，但試飛的飛行員是洛馬的人員，洛馬東西都弄完以後，美國空軍飛行員要飛，因為台灣跟美國簽軍售就是由美國代表台灣接受這架飛機，美國政府的飛行員要全部測試，之後還會先去加州愛德華空軍基地，裝不同飛彈跟炸彈做真正的作戰測試，因為洛馬沒有飛彈、炸彈，只是飛機試飛，要試飛是打戰的試飛，這會在愛德華州，經過測試後才會回到台灣，所以還有兩層的測驗才會回到台灣，但台灣拿到之後就會比較安心。

美售台裝備貴又慢？​



針對1.25兆元國防預算，有部分民眾擔憂「裝備老舊、價格昂貴又延遲交貨」。胡振東以台灣向美國採購的M109A7自走砲為例指出，自走砲本身只是發射平台，真正關鍵的是搭配的4千多發精準彈藥。過去傳統砲彈可能十發只命中一個目標，但精準彈藥幾乎是「一發命中一發」。在俄烏戰爭中，只要俄羅斯坦克一停下來，烏克蘭就能透過精準彈藥迅速摧毀目標，大幅提升命中率。

胡振東強調，軍購並非隨意採買，而是基於明確的威脅評估與防衛需求，經雙方充分討論後所制定的計畫。對於台灣社會存在疑美論，他指出，這正是中共認知作戰的一環，目的就是讓台灣陷入孤立、削弱信心，最終被迫投降，中共若能不戰而得台灣，將是其最理想的結果，因此會試圖從內部分化台灣社會。

胡振東直言，「如果要和平的生活下去，台灣要團結，如果真的想跟中國大陸在一起，那和平最重要。如果能夠經過習近平這段，我們能和平相處到他下台以後，下一個人上來，說不定情況會改變。給台灣和中共時間，中國可能變民主，給兩邊時間改變，到時候兩邊民主，就投票，人民的選擇，這是最好的。」

