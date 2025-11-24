對美晶片談判 韓盼與台合作

韓國首席貿易談判代表、貿易部長呂翰九24日表示，韓國在應對美國總統川普對晶片加徵關稅問題上，與台灣有合作空間。《路透》報導，呂翰九在接受MBC電台採訪時表示，「台灣也在談判，因此韓國和台灣可以透過合作，取得最優惠的待遇。」對此，行政院經貿談判辦公室未有任何回應。

韓國與美國日前達成貿易協議，公布關稅協定最終說明文件。美方透露，以韓國對美國戰略領域的大規模投資為條件，降低美國對韓國的關稅。與此同時，美國與台灣的貿易談判仍在進行中。

在與韓國的關稅協定最終說明文件中，美國表示，對該亞洲國家徵收的半導體關稅將「不遜於未來可能達成的協議條款，該協議涵蓋的半導體貿易量至少與韓國相當」。但韓國官員表示，拒絕證實是否曾就此事與台灣方面進行任何具體討論。

此外，英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4000億美元。國民黨團昨開記者會，嚴正要求民進黨政府停止黑箱談判，依《條約締結法》立即向立法院報告，並公開所有承諾內容和影響。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，台灣不是提款機，2300萬人的未來不是在密室黑箱裡私相授受的籌碼，民進黨政府已公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，依法必須送立法院審查；他強調，國民黨團不是反美，而是反黑箱、反對出賣國家未來。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，我方一再強調的「台灣模式」或「美版科學園區」，似乎已納入所謂4000億美元投資方案中。綠委許智傑則認為，倘若報導屬實，當然對台灣有利，可增加我國農漁業及製造業有更大的談判空間，讓出口更有競爭力，甚至包括供應鏈合作等，這也是我國產業轉型重要機會。