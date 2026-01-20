對美談判完成任務！卓榮泰「愛的抱抱」張惇涵加碼賴清德暖心消夜

台美關稅談判達成共識，行政院秘書長張惇涵今天透露，在9個多月的談判過程，總統府晚間時常燈火通明，總統賴清德親自領軍會議透過保密電話或視訊討論與決策，陪伴談判團隊。他也透露，賴總統在晚間會議提供的宵夜都是燒餅夾蔥蛋，加上一杯永和豆漿。

記者會後，卓榮泰給楊珍妮愛的抱抱。（圖/中天新聞YT）

台美關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、張惇涵、政委楊珍妮等人上午出席「台美關稅談判說明記者會」，進一步說明。

廣告 廣告

鄭麗君昨天率談判團隊返台，卓榮泰、張惇涵等人前往桃園國際機場接機。張惇涵說，鄭麗君下機後給他一個擁抱，還喊了聲「兄弟」，他認為這2字背後道出除了會議的辛苦，更是談判代表壓力、談判團隊責任、2300萬民眾的生活，更反映出台灣國家實力。

張惇涵說，對美關稅談判，台灣經歷15個月準備、9個月談判，他一路見證賴總統召集會議、座談，以及整個談判團隊磋商過程。從賴總統、國安會到各部會全心投入，甚至鄭麗君也多次私下座談或向民間請益。

張惇涵透露，賴總統在晚間會議提供的宵夜都是燒餅夾蔥蛋，加上一杯永和豆漿。（圖/行政院提供）

他表示，鄭麗君過去這段時間，若沒參與行政院晨會，就是正在與美方談判團隊視訊，或是前一天視訊到半夜或清晨。因為知道各行業比她更辛苦，鄭麗君從沒喊過苦。

張惇涵說，台灣談判團隊赴美通常是很小的談判團，不像其他國家可能租下飯店一整層樓。談判團隊在美國第一線，府院、國安會是台美零時差相伴。曾經有好幾週，大家在總統府留守，晚上燈火通明，由賴總統親自領軍會議，有需要就透過保密電話或是視訊進行討論與決策，親自陪伴鄭麗君。

他也透露，賴總統準備的宵夜都是燒餅夾蔥蛋，加上一杯永和豆漿。

張惇涵強調，談判團隊達成賴總統指示，完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等原則，也達到平衡台美貿易逆差、深化台美科技國安多元面向合作等目標，台灣未來將會是世界民主供應鏈最可靠堅實夥伴。

外界質疑談判是砸大錢投資美國，張惇涵在記者會補充表示，如同媒體是因為有新聞才出席記者會，對廠商來說，也一定是有商機、有市場才會去投資。台灣業者無論到美國或是世界各地投資，最終目的是為賺錢，有市場才有投資，投資是為賺錢，而不是只有砸錢。

他也表示，廠商投資美國的經費來源有3類，一是廠商有錢就不需要融資，二是透過廠商過往既有的融資管道，第三是透過政府信用保證協助。

鄭麗君在記者會說明，政府信用擔保機制將透過國發會「國家融資保證機制」下設專案融資保證機制，初步以授信額度上限2500億美元規模設算，再考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，預估保證成數為5成至6成左右、承保倍數為15倍至20倍、專款規模將落在62.5億至100億美元之間，專款共分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。（中央社）

延伸閱讀

流感單週10萬人就醫！最快本周進入流行 疾管署擴大公費藥劑免快篩

新北警界重大變動！副局長、多名分局長新官上任

鄭英耀嗆老師回校教好孩子 劉亞平怒批：他快回家養老