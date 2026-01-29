對美談判細節尚未完全明朗 林岱樺籲：扣件產業要有可預期政策路線圖

即時中心／顏一軒報導

民進黨立委林岱樺今（29）日出席扣件產業協調會時指出，螺絲扣件是台灣出口結構中高度依賴美國市場的重要製造項目，但目前適用的關稅結構已大幅衝擊產業競爭力。她直言，若《美國貿易擴張法》第232條款無法鬆動或脫鉤，即使談到15%的名目關稅，對產業實質幫助仍然有限，台灣扣件應更積極爭取留在美國供應鏈。





林岱樺表示，扣件產業長期集中於高雄，形成完整的上游鋼材、加工製造到出口貿易體系，具備高度群聚與規模經濟優勢。高雄扣件及相關產業約有3萬名就業人口，年產值超過500億元，美國市場占台灣螺絲出口比重接近46%，「一旦關稅結構持續未達平衡，影響的並非單一產品，而是整個出口與就業體系」。

林岱樺指出，在今日協調會中，已明確要求政府正面評估兩項政策方向：一是扣件輸美是否具備與232條款脫鉤的談判空間；二是是否能比照汽車零組件、水五金、工具機與機械等品項，將扣件輸美關稅上限朝15%合理化。她強調，產業需要的是可預期、可執行的政策訊號，而非不確定性的等待。

針對232條款的實際影響，林岱樺則說，目前台灣螺絲扣件輸美已被課徵50%的鋼鋁關稅，且外界普遍預期2025年後可能再加徵並採疊加計算，總體關稅負擔恐進一步拉高。她指出，在此結構下，台灣產品報價恐難與其他競爭國家抗衡，訂單外移風險也升高。

林岱樺不諱言，近期產業端已出現減班、遇缺不補，甚至調整工時等現象，顯示壓力已開始反映在實際營運面。她提醒，製造業供應鏈一旦中斷或外移，重建成本極高，政策反應若落後市場，將造成長期結構性損失。

因此，她要求政府在談判過程中同步提出清楚的政策路線圖，具體說明主責單位、談判策略、時程安排及風險控管方式，並以書面方式對外說明，提升產業與投資端的政策可預期性。

此外，林岱樺也呼籲，在對美談判尚未明朗前，政府應搭配短期金融與貿易支撐措施，包括周轉金、出口融資、利息與保費補貼，以及轉單媒合與就業穩定配套，以避免產業因資金斷鏈而被迫退出市場。

最後，林岱樺強調，對美談判不只是關稅數字的問題，而是台灣是否能持續留在關鍵製造供應鏈中的戰略選擇；她呼籲政府務實處理扣件關稅結構問題，避免因政策未能及時，讓具有競爭力的產業在國際市場面臨挑戰。





