對美談判蓋牌 在野質問換到什麼

英國金融時報（FT）報導，台灣承諾投資美國金額計入台積電已承諾部分約為4000億美元，在野黨立委21日痛批政府至今「蓋牌」「黑箱」，民眾黨立委林國成認為，政府要把對美關稅談判講清楚，否則再拖下去也不知道如何善後；藍委楊瓊瓔反問，這樣的談判結果就是一面倒向美國，台灣換到什麼？民進黨團幹事長鍾佳濱認為，台積電赴美設廠，必然帶動更多資金伴隨投入。

國民黨立委李彥秀直言，日前美國知名政治網站Politico就引述知情人士說法「美方要求台灣投資『介於韓國3500億美元與日本5500億美元間』，英國金融時報引述知情人士說法也頗一致。

李說，川普宣布「對等關稅」以來，民進黨政府忘記過去在野時期痛批的「黑箱談判」，談判過程，一直以「台美協議保密條款」，對台灣企業與人民「蓋牌」，並用「國家利益」大帽子，抹黑在野黨與媒體，完全無視「知情人士」對國際媒體放話。

楊瓊瓔表示，政府所謂的「台灣模式」，目前卻只看到台灣要把科學園區搬到美國、軍購給了錢拿不到貨、匯率被施壓、關稅壓得中小企業喘不過氣，人民感到的是談判談最慢最高最黑箱。

民眾黨立委林國成認為，外媒會有4000億美金的判斷也非無風起浪，高關稅的談判台灣從4個優先國家，到現在是最慢的國家；我方談判專業人不夠，談判過程也躲躲藏藏，只報喜不報憂，從來沒有公開透明的讓台灣人民知道面臨的苦境是什麼。

鍾佳濱表示，從川普總統這兩天發言，可肯定川普政府應已掌握未來和台灣，在半導體供應鏈的合作架構，我方一再強調的「台灣模式」、「美版科學園區」，似已納入所謂的4000億美元投資方案。圍繞在TSMC周邊、來自美境外資金投入的關聯產業布局，都可能被視為台灣對美投資。