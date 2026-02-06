對美軍購享北約成員國待遇 加速形成戰力

▲對美軍購享北約成員國待遇，國防部長顧立雄說，加速簡化行政程序形成戰力。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 美參議院外委會去年10月通過「豪豬」等四項友台法案，讓台灣享北約盟友同等待遇。國防部長顧立雄指出，美國修訂法律讓台灣享北約Plus軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等武器今年將陸續交運。此外，國防部推動8年、1.25兆元國防特別預算條例，規劃台美共同研發並結合國內非紅供應鏈，自製21萬架無人機、1000艘無人艇，強化國防自主。

顧立雄日前與媒體餐敘時表示，對美軍購先前受全球供應鏈影響的產能已逐步恢復，美國政府為改善效率，修訂「武器出口管制法」，讓台灣享有與北約Plus（NATO+）成員國同等的軍售待遇，有助加速行政程序並縮短通知國會期程。

顧立雄指出，目前多數案子依照節點陸續交運，若今年度總預算順利通過，今年M1A2T戰車可全數交付外，M142海馬士多管火箭（HIMARS）、魚叉反艦飛彈系統、ALTIUS 600無人機、MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300、MS110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區系統等，也都會在今年分批交運。

除了直接軍購，顧立雄強調，國防部規劃透過台美共同研發採購新興科技，導入先進技術與作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產線擴建與產能升級。這項包含在8年、1兆2500億元的國防特別預算條例中，除滿足戰備存量，更考量扶植國內國防產業與打造非紅供應鏈，將由國內自製21萬架無人機與1000餘艘無人艇，預估可創造4000億元產值與9萬個工作機會。

在國防自主與單兵裝備方面，顧立雄表示，「國機國造」的勇鷹高教機預計今年底完成生產66架，目前已交機52架；國艦國造則持續推動輕型巡防艦、高效能艦艇、新型救難艦、快速布雷艇等建案；國造潛艦原型艦「海鯤號」正依序執行各項測試，在安全無虞下推動後續驗證；T112戰鬥步槍生產效率已提高，新式戰鬥背心去年完成3萬組交付，今年預計再產製6萬組，確保官兵獲得優質防護。

顧立雄指出，雖然1.25兆元特別條例尚未付委，但已完成機密專報，戰規司長黃文啓、發言人孫立方也努力進行政策宣導，期盼能獲得外界與立委支持。他強調，投資國防是在投資和平，堅信自助而後人助，國防安全必須掌握在自己手中。

