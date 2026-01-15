即時中心／高睿鴻報導

民眾黨主席黃國昌近日訪美回台加大抨擊「1.25兆國防特別預算」力道，不但宣稱對美軍購只有3000億、其餘款項不明，還明示、暗示相關預算可能「被亂花」、圖利掮客及軍火商，甚至怒批行政團隊只拿兩張紙、7個條文、不找在野黨討論，就想要求1.25兆預算，這是不可能被接受的。為此，國防部今（15）闢謠指稱3000億是面向國內產製，其餘皆為對外軍購；民進黨立委沈伯洋也回應了。

「黃國昌昨天開的記者會，實在太多可吐槽的點，我不是很確定，到底要先吐槽哪一點，真的是很困擾！」，沈伯洋笑說。接著，他首先表示，所謂的對美軍購3000億，其實僅有指涉美方的首批軍售，後面可能還有第二、第三、第四批；沈伯洋強調，我方訂出的預算是8年計畫，但美國尚未提出如此長遠的對應計畫。

廣告 廣告

不僅如此，沈伯洋還說，關於上述的美方首批軍售3000億，其實早在去（2025）年12月17日就公布，「完全不用坐飛機、也不需要到美國，只要在台灣看報紙，就可以知道的訊息」。因此他狐疑地表示，不確定為何黃國昌直到現在才宣稱，自己是「赫然發現」美國有這批3000億對台軍售。

快新聞／黃國昌大翻車！謬稱對美軍購只要3000億 真實情況沈伯洋全說了

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

再者，沈伯洋還強調，台灣方面提出的國防特別條例，與美方的對台軍售，「兩件事情並沒有完全對在一起」、這筆預算更不是《對美採購條例》。他接著表示，雖然此預算確實包括軍購項目，但也有一堆軍購以外的事項，主要是為了加強整體防衛韌性、和強化對內投資等。且沈伯洋也重申說，雖然很多項目可能都跟採購有關，但同時還包括很多合作專案，如F16、F16V戰機，就是台灣與美國合作製造。

因此他也提到，根據對台灣內部國防產業的投資預估，有機會實質增加約9000多個工作機會，這也包含在條例當中。「所以我想問黃國昌，難道你想擋台灣人更多的工作機會嗎？你想擋台灣的軍購嗎？」，沈伯洋說。他痛批，黃故意將這筆8年1.25兆的預算，「講得好像只有對美軍購」，但明明就不是只有對美軍購。

快新聞／黃國昌大翻車！謬稱對美軍購只要3000億 真實情況沈伯洋全說了

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

沈伯洋接著舉例，這次花蓮發生災難，國會就通過《馬太鞍溪重建特別條例》，當中同樣包含採購項目，但難道只有採購嗎？他回答說，「並沒有！也包括水利恢復、農業補償、交通建設，就是一個多年期的計畫，當然並非只有採購而已」。同樣的，沈伯洋表示，1.25兆當然也不可能只有採購、更沒有講只對美國採購，當中含有很多採購以外的事項；就連採購本身，當然也可能找歐盟買、找捷克買，潛在選項不少。

因此沈伯洋認為，黃國昌利用資訊落差的手法，使人忽視採購以外各種重要的項目，包括產製、維修、後勤工程、甚至人員訓練，這些都包含在費用當中；黃卻用其他方式來混淆視聽，「我覺得是一個非常惡劣的做法」。

原文出處：快新聞／對美軍購僅3000億？沈伯洋打臉黃國昌 真實情況全說了

更多民視新聞報導

質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？

名嘴轉戰政壇 周軒回憶他是「來真的」

「他」綠營新竹縣長呼聲高！竹北市長交棒成焦點 議員親薦2人選

