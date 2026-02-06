對美軍購「壓力山大」？蕭旭岑嗆谷立言只比科長大一點

國民黨副主席蕭旭岑（右）6日接受媒體人王淺秋專訪（左）。（摘自中廣新聞網）

美國總統川普與大陸領導人習近平通話談及美國對台軍售與台灣主權議題。華府消息傳出，川普若等不到台灣國防特別預算通過，恐暫緩軍購甚至影響關稅。國民黨副主席蕭旭岑6日坦言，能理解黨內同志有壓力，但在野黨必須站穩為民看緊荷包，軍購應該要逐年編列並檢視。

蕭旭岑今接受媒體人王淺秋專訪，談到美方政治人物頻對我國對美軍購發表意見，國民黨內是否有壓力。蕭旭岑說美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。自己跟美方交涉也曾談過軍購，他跟美方說了幾點，第一美國是民主國家，應尊重台灣內政，第二，賴清德口口聲聲說要強化國防，但他卻不增加軍人待遇，第三，民眾黨主席黃國昌出訪美國後發現，對美軍購只需要4千億，為什麼政府要編列1.25兆？這就是貪腐，跟美國說完後，他們也無話可說。

蕭旭岑指出，可以理解黨內同志有壓力，在野黨本來就要審查預算，但問題是軍人加薪預算他們不編列，預算才卡住。今天民眾黨提了一個特別條例版本，國民黨未來也可以考慮用民眾黨版本參考，逐年來檢視需要多少軍事採購，軍人整體裝備士氣是否有符合標準？如果只是買一堆武器，滿足軍火商需要，但軍人士氣渙散，這不是國民黨能接受的。

蕭旭岑也說，AIT 處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。「真正的老闆是川普（Donald Trump），不是 AIT 官員。」

