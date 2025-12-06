對美軍購18案最新進度曝光！海馬士提前1年獲裝 M1A2T已抵台80輛

〔記者方瑋立／台北報導〕 國防部昨(5)日向立法院送交「美對臺軍售案執行情形」書面報告，針對社會高度關注的對美軍購進度進行完整說明。報告揭露，目前執行中的18項公開預算軍購案中，絕大多數進度正常，其中具備源頭打擊能力的「海馬士」多管火箭系統傳出捷報，第二批次將提前於2026年獲裝；主力戰車M1A2T更已累計交運80輛。至於受供應鏈與軟體研發影響而延宕的F-16V新機與AGM-154C飛彈等3案，國防部亦詳細說明原因與修正後的時程 。

據國防部送抵立院院會查照的最新書面報告，「遠程精準火力打擊系統」採購案全案編列325億餘元，計畫籌購29套海馬士(HIMARS)系統、84枚戰術區域飛彈(ATACMS)及864枚精準火箭 。

這項被視為反登陸與跨海打擊利器的裝備，進度呈現「超前」狀態。原規劃於2027年交運的第二批18套海馬士系統，目前確定可提早一年，於2026年全數獲裝 。這將大幅提升國軍在台灣本島及外離島的跨區增援與精準打擊戰力。

在地面主戰裝備部分，報告中確認代號「銳捷專案」的M1A2T新型戰車進度順利，目前已累計交運抵台達80輛，將逐步汰換舊型戰車，強化衛戍中樞與灘岸殲敵能力 。此外，「高效能反裝甲飛彈」(標槍、拖式飛彈)以及海軍的「新購BLOCK 1B方陣快砲」案，均已完成全案獲裝 。「攻擊型無人機飛彈系統」也正陸續分批交付中，顯示不對稱戰力建構正穩步落實 。

針對外界關心的延宕項目，國防部報告列出3項主案，分別為「F-16A/B型戰機性能提升」、「新式戰機採購(F-16V Block 70)」及「長程潛射重型魚雷」 。

在新式戰機採購(F-16V Block 70)採購部分，原訂首架機於2023年出廠，但因需進行客製化軟體研發，首架機出廠時間調整至2025年，不過全案66架戰機仍預計在2026年全數完成，期程並未再度延後 。

另外，F-16A/B性能提升專案，雖然141架戰機的升級工作已於去年底全數完成，但配合採購的AGM-154C(JSOW)滑翔炸彈，因我方採購的是「最新構型」，加上生產時程較長，導致交運期程延後 。

在MK48重型魚雷方面，受到俄烏戰爭及國際局勢影響，全球供應鏈產能吃緊，這項針對潛艦戰力的關鍵裝備，結案時間將從原訂的2028年延後至2030年(民國119年) 。

根據美方公開資料，美國對外軍售(FMS)屬政府對政府的合約，保障後勤與訓練的一致性，但在「案件實施」階段常因供應鏈、勞工短缺或新系統測試而產生變數 。針對F-16V軟體開發與飛彈構型導致的延遲，正符合「新系統測試」的延宕原因 。

惟據了解，美方政府近年已意識到供應鏈問題，並將台灣列為軍售各階段的優先夥伴，同時透過加速運輸與後勤流程，避免過去已完成生產卻滯留倉庫的情況發生。此次海馬士系統能提前獲裝，即顯示美方在調配產能與運輸上，對台灣防衛需求的具體承諾與調整 。

國防部強調，除機密預算內容外，其餘14案進度均屬正常，軍方將持續與美方專案辦公室密切協調，確保各項裝備如期如質形成戰力 。

