對美軍購25案 僅1案超前3案延宕

美國要求我方提高軍事支出占比，但國防部報告指出，對美軍購案共計25案，僅有「海馬士遠程精準火力打擊系統」1案進度超前，「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3案進度延宕，有21案進度正常，其中「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」及「方陣快砲」已全數獲裝，餘案依節點交運。

立法院外交國防委員會3日邀請國防部就軍購與商購案延宕原因，提出專案報告院。據了解，國防部雖稱軍售進度正常計有21案，但有些軍售案是經過重新修訂交運時程，並依最新調整進度說明。

國防部長顧立雄去年6月曾在立院表示，台美軍售延宕金額約191億美元。事實上，不僅F-16V戰機購案，包括岸置魚叉飛彈系統、MQ-9B無人機、刺針飛彈等，即使是剛成軍的M1A2T戰車部隊，交裝期程也有延後。

其中，軍售延宕再修改、調整的最大案為岸置魚叉飛彈系統購案。據了解，全案預算編列866億元，海軍為此將擴編岸置飛彈編制，但經台美最新協商，美方交運延後，從5年延長到10年才全數交完，而國防部所謂進度正常，即指修改後的期程。根據國防預算書，海軍向美採購的100套岸置魚叉飛彈系統。

有關軍售延宕原因分析，書面報告指出，AGM-154C飛彈，係「F-16A/B型戰機性能提升」案，編列新台幣1359億餘元，自民國101年至115年執行戰機性能提升與採購AGM-154C等各類型飛彈；美方106年同意供售AGM-154C飛彈，原規劃於114至115年全數交運；惟因採購最新構型，須重啟產線、備料及系統發展整合，規劃於116至117年全數交運。

至於F-16V戰機購案，報告指出，受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時，全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

MK-48重型魚雷延宕原因，報告指出，全案編列新台幣54億餘元，自107年至117年向美採購24枚重型魚雷與4枚操雷；原規劃112至115年完成交運；惟受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，規劃於115至117年全數交運。

至於唯一進度超前海馬士多管火箭系統，國軍採購29套，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列；報告指出，第2批18套系統原本規劃於116年交運，將提前在115年第4季完成，此案為「進度超前」。