賴清德總統宣布將編列1.25兆元軍購特別預算，在未來8年完成打造「台灣之盾」等三大目標。儘管賴否認是美方施壓，但在台美關稅談判之際，此時宣示要編列巨額國防預算，向美「輸誠」意味濃厚。

面對波譎雲詭的國際局勢，台灣並非不能增加國防預算，而是要很清楚「錢要花在哪裡？購買的武器有沒有用？」隨著高科技快速發展，現代化武器和裝備不斷更新。俄烏戰爭前，誰也沒料到無人機在戰場上的應用會異軍突起，成為各國競相發展的利器。

與此同時，我對美軍購交付卻一再延宕，2千億元購買的F-16V至今都沒交貨，等未來真的交到我方手中，又已落後一截。如果連現在都拿不到新裝備，又如何預估未來8年我需要何種武器？又能取得何種等級的裝備？

根據賴政府規畫，1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，執行時程落在2026年至2033年，早已超過賴的總統任期，形同預支未來總統權限。在美方未能保證如期交貨，也無法確保採購到最先進武器之下，提前編列預算，更會讓美方對我予取予求。

行政院通過的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》2日在立法院程序委員會，遭藍白封殺暫緩列案，民進黨團譴責藍白「違法擋案」，卻未反省，賴在提出如此重大的特別預算案之前，是否曾與在野黨和社會各界溝通？

大幅增加的國防支出即使採特別預算方式編列，仍會衝擊未來執政者在社福、災害應變等政策規畫的財政空間，賴總統難道不該先回應在野黨要求赴立院國情報告，就外界質疑一一答覆清楚嗎？