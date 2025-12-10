對美長期抗戰 中國大反撲 研究發展總經費逼近美國

-

【蘇彬貴╱先探2382期】

雖然中國的經濟規模持續擴大、人民的所得因此水漲船高，但其對來自外國的貨品及服務仰賴的程度，反卻不斷地往下降：據世界銀行(World Bank)統計，二○二三年全中國的進口總金額占ＧＤＰ(國內生產毛額)的比重，已經滑落至不到十八％的水平。相對而言，不到十年之前，該比重還連續幾年都維持在二五％以上的紀錄。

而在其積極地努力推行之下，預料未來中國對外來貨品與服務依靠的程度，還可能進一步下降；當務之急，中國政府最終就是計畫建構一個全然得以「自給自足」的嶄新經濟體(economic self-sufficiency)；甚至還包括：能源與糧食等方面，以對抗來自美國、始自二○一八年，如今只是不斷升溫的以半導體等高科技產業為主的經濟制裁，並對高關稅加以報復。

國家安全至上

對中國政府來講，國家經濟安全(national economic security)，就是當前最為重要的一個課題。然而，分析師卻認為，中國經濟的運作想要全然只靠自己就好，顯然是個不可能的任務：去年一整年，中國依然進口了達二．五兆美元以上的商品；其中近一六四○億美元的商品(約五兆台幣，占總進口金額的六％以上的比重)，就全來自美國。

之所以如此，主要就是因為當地人口數量極其龐大，以至於必然產生諸多各種不同的需求(中國不可能甚麼都製造)。而如今當地政府一意地搞「自閉」，勢必更加不利於全球化、國際分工的原有經濟運作模式；與此同時，也造成整個國家資源的使用被扭曲，生產力反而下降的問題。

儘管如此，二○一九年底爆發自武漢的一場新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，反卻強化了中國政府對於「自給自足」政策的自信心；因為雖然為了防堵病毒的傳播，迫使中國關閉了邊界，但在隔年其經濟成長率還是有二．二％的水準，成了二○二○年全球主要經濟體裡頭，唯一未陷入衰退的國家。