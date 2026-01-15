對美關係轉圜！委內瑞拉代總統首度通話川普 承諾續釋政治犯

2026年1月14日，委內瑞拉代理總統羅德里格斯和內政部長卡貝友（右）在總統府發表聲明前揮手致意。美聯社



美國總統川普週三（1/14）與委內瑞拉代理總統羅德里格斯通電話，雙方均對此次通話持正面態度。羅德里格斯表示，將繼續釋放馬杜洛執政時期被羈押的政治犯，並稱這是「一個新的政治時刻」。

美軍本月初對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦押回紐約受審後，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）隨即代理總統職務後，於週三與川普（Donald Trump）首度通話。

川普在自家社群媒體Truth Social發文稱，當天上午他與羅德里格斯進行了一次非常好的通話，強調正在協助委內瑞拉實現穩定與復甦，並取得巨大進展。雙方已就石油、礦產、貿易還有國家安全等議題進行討論，並指兩國的「夥伴關係」必將為所有人創造非凡成果。

川普隨後在白宮橢圓形辦公室簽署法案時，稱羅德里格斯是一位「非常棒的人」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）亦曾與她聯繫過，「我認為我們和委內瑞拉處得非常好。」

羅德里格斯則形容此次通話「時間長、富有成效且禮貌周到」，並稱雙方討論了惠及兩國的雙邊議程。她在馬杜洛被捕後，於週三在總統府首度舉行記者會時公開保證，釋放政治犯的進程「尚未結束」。有報導稱，此舉是應川普政府要求而為。

羅德里格斯表示，委內瑞拉正敞開大門迎接新的政治時刻，將允許政治與意識型態多元共存，並稱臨時政府已經釋放212名遭羈押者，但沒有提供任何證據。根據委國人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）統計，目前仍有800多名政治犯被關押在監獄裡，並批評政府缺乏透明度。

「刑事司法論壇」報導，週三至少有10多名政治犯獲釋，其中包含反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的競選團隊成員。本週稍早，委內瑞拉政府已釋放多名美國公民，以及義大利和西班牙國籍的反對派人士。

