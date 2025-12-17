對美關稅交涉應「全民動員」 林伯豐：台供應鏈具獨佔性 應成政府對美談判靠山

三三會理事長林伯豐認為關稅談判應集結政府和民間之力，共同向美國交涉。李政龍攝



美國對等關稅政策對產業帶來的貿易挑戰，三三會理事長林伯豐今（12/17）日認為，政府不應在談判過程中過度「保密」，應集結行政、立法與民間團體的全民力量，共同與美方交涉，況且，台灣業者在全球供貨具備「獨佔性」，可成為政府談判的最強靠山，但因資訊不夠透明，導致製造業在接單與應對上陷入無所適從的困境。

台美關稅談判正處最後階段，談判進度為何，讓產業憂心訂單受阻。林伯豐今日接受媒體聯訪時說，交涉過程需要舉全國之力，包括政府與民間的力量，但政府對談判過程採取保密態度，對於產業發展並無幫助，「保密並不對，應該集合全民的力量來跟美國交涉，展示我們的實力，這才是應該的。」

林伯豐強調，台灣業者在全球供應鏈具有不可取代的獨占性，「沒有我們也不行」，絕對有能力配合政府、作為政府談判的後盾，然而，關稅細節遲遲未抵定，加上政府資訊不透明，導致部分製造業者接單時面臨決策困難，唯有資訊透明、政府與民間同步，才能讓業者趕快定下心來接單。

如何看待明年景氣展望，林伯豐語帶保留地說，由於美國對等關稅尚未正式出爐，明年經濟走向仍存在變數，必須要觀察美國期中選舉過後的局勢才能進一步確認，目前正值年底接單關鍵期，關稅議題若能早日落幕，對業者才是最好的保障。

此外，為了強化政府與工商界的溝通，林伯豐透露，三三會正規劃邀請經濟部長龔明鑫進行專題演講，他肯定龔明鑫對整體經濟環境與產業有深刻了解，期盼透過與部會首長的直接溝通，協助企業在國際政經變局中發揮優勢。

