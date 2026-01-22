對美關稅台積電矽盾受傷「指標」 專家估2030年一座超級晶圓廠出走

台積電目前有4座GigaFab，專家估2030年將有一座會在美國。（圖片來源／台積電）

美國總統川普執政滿週年記者會大秀政績，包括台積電等企業承諾擴大對美投資，清大資工系合聘教授暨台達研究院院長闕志克指出，矽盾保護受傷程度的核心在於「超級晶圓廠」(Gigafab)，預估在2030年，台積電將會有一座落腳美國。

臺美近期達成的15%對等關稅協議，伴隨台灣科技業承諾，擴大對美投資，不過，美國商務部長盧特尼克宣稱，5000億美元只是頭期款，目標是「挖走」半導體供應鏈40%的產能。

而台積電目前已經規劃在美投資1650億美元，興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間研發中心，「護國神山」和供應鏈出走，引發國內高度憂慮與朝野政治攻防。

針對「矽盾」可能受傷的程度，闕志克在「奔騰思潮」刊登專文點出，問題的核心，在於未來10年，臺灣能夠保留多少座能生產最先進晶片的「超級晶圓廠」。

小檔案： GigaFab指的是整合了多期生產線與尖端製程技術，，且採用超級製造平臺，實現高產能、製造品質一致性和較快速的良率提升曲線，每月可生產超過10萬片的12吋晶圓。

張忠謀提3~10座中間值，專家估2030年美產能噴出

台積電目前有4座GigaFab，總產能已超過1274萬片的12吋晶圓，1座Gigafab的成本可能逾200億美元。

而台積電創辦人張忠謀在2024年於熊本廠開幕時曾對AI浪潮需求預估，可能要再興建3座甚至是10座，「如果我們取中間值的話，應該可以找到答案」。

闕志克分析稱，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠，只能月產2萬片的12吋晶圓，目前所擁有的4座超級晶圓廠，全部都在臺灣。

而預估到了2030年，闕志克指出，台積電預計將擁有8座超級晶圓廠，其中7座在臺灣，1座會在美國的亞利桑那州。

確保矽盾優勢關鍵，加大加快對臺投資

在川普政府的投資壓力下，台積電要如何維持矽盾優勢？闕志克也提出解方主張，最有效的方法就是對臺灣地區製造量能，進行更大、更快的投資。

他強調，如此一來，將確保在先進製程的研發生產力和技術優勢，可以持續領先包括美國的其他地區。

至於對美投資量體占GDP比例，日本為12.8%，韓國是18.8%，臺灣卻高達60%，引發激烈爭議，尤其，政府提供2500億美元投資美國信保額度。

闕志克則評估稱，在這部分，政府無須另外對美投資，且可能因企業正常還款而沒有任何花費，即便其中一部分最終因企業違約，可能由政府的信保基金支付。

