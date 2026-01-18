對美關稅條件明顯優於日韓！謝金河揭真相：台灣主權的升級

謝金河指出，此次台美關稅談判成果「比預期好很多」，條件明顯優於日本、韓國。太報資料照



台美關稅談判正式落幕，台灣最終爭取到15%關稅、且不疊加適用，同時在美國《貿易擴張法》第232條款架構下，被視為享有「最優厚待遇」，財訊傳媒董事長謝金河今日（1/18）在臉書發文指出，此次談判成果「比預期好很多」，不僅整體條件明顯優於日本、韓國，也再次凸顯台灣在全球科技與產業鏈中的關鍵戰略地位。

謝金河今日在臉書發文指出，這次台美關稅談判的成果遠優於外界預期，台灣除了取得15%非疊加稅率，更在232條款獲得優厚條件，且這次談判最深層的意義，在於「台灣主權的升級」，因為這項貿易協議是在美國政府內部直接進行，等同於美方在實務操作上，承認台灣是獨立的主權實體，讓台灣得以與日本、南韓等國平起平坐。這種外交層面的突破，也是導致中國外交部與駐美大使館氣急敗壞、強烈譴責的主因。

針對在野黨政治人物指責台灣對美投資5千億美元「台灣這麼小，金額那麼大，是在掏空台灣，包括台積電」，謝金河表示，其實這5千億美元有一半是信用保證基金，這是一種融資的型態，台灣在國內也有一個中小企業信保基金的單位，負責協助中小企業融資。

謝金河指出，過去台灣企業到美國投資，都是從台灣的銀行融資再匯款到美國，現在是設立基金，由美國保證，企業可以在美國的金融機構得到融資，台灣只要拿出大約250億美元的保證金，「把實體投資的2500億美元加信保2500億美元加在一起，不是外行，就是故意的！」

針對投資條件的細節，謝金河進一步指出，日本與韓國在美投資必須和美國政府合組「投資委員會」，甚至必須分潤給美國，且投資項目受到嚴格限制。相較之下，台灣實質投資額雖為2,500億美元，不過台積電已承諾1,650億美元，其餘份額由國內ICT大廠填滿，且台灣企業擁有高度自主權，如何蓋廠、如何經營均由企業自行決定，不需與美方共享利潤，這種「無指定項目、無分潤、高度自主」的條件，堪稱是美國給予盟友的最優惠待遇。

至於台積電加碼美國投資，謝金河表示，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深一層是台積電更加鞏固在AI供應鏈的王牌獨佔地位，最重要的是台積電從單晶片製造商，蛻變成系統整合商，關鍵在於2.5D與3D的先進封裝技術，能將邏輯晶片與HBM高頻寬記憶體整合，直接交付可部署的算力模組。隨著美國本土產能配置的完善，台積電將成為美國雲端巨頭與軍工產業的「AI實體入口」，掌握全球高端算力的命脈。

謝金河總結，這才是台積電壯大與股價長期看漲的核心基石，所謂「美積電」或「掏空說」，純屬看不清全球科技戰略布局的謬論。

