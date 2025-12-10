對美關稅談判應強硬？連賢明：台灣別跟美國翻臉

針對台灣與美國對等關稅談判議題，中經院院長連賢明今天(10日)出席中研院2025總體經濟計量模型研討會時表示，關稅不是最大問題，因為關稅可以轉嫁，但美國還有更多強制性手段，建議台灣沒必要跟美國翻臉，特別是這任美國總統。

連賢明直言，美國是最大消費市場，美國希望台灣將部分產能移至當地，降低風險，可以理解，如果台灣拒絕，美國除了關稅，還有很多強制手段可以執行，包含反壟斷法，限制非美國公司使用美國技術，如電子設計自動化軟體(EDA)、極紫外光(EUV)設備等，這勢必打擊台灣。

針對部分人士主張，台灣憑藉半導體供應鏈優勢，態度可更為強硬，連賢明認為，半導體供應鏈涉及許多國際企業，「你把它當武器，其他人也可以當成武器」，台灣採取「我們是負責任且考慮國際安全的供應鏈夥伴」為由，會更妥適。

對於近期有外電報導指出，投資金額可能達到4000億美元。連賢明表示，台美談判結果仍未出爐，大家都不知道最終結果會如何，但對於台積電赴美投資，以及台灣投資美國一事，其實不需過度解讀。

連賢明認為，台灣對美投資不是提聘金，而是買新房，新房是屬於小倆口自己。假如新房總價高，可以選擇首付金額高、貸款金額多、還款年限長等方案，彈性運用，畢竟國際情勢瞬息萬變，拉長年限，也是為台灣自身保留空間。(編輯：陳士廉)