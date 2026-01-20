對美關稅談判立大功 鄭麗君被問"轉戰北市"稱考古題

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

這回關稅談判，女力立大功，行政院副院長鄭麗君和政務委員楊珍妮的表現，令人眼睛為之一亮，鄭麗君因此再度被點名參戰台北市長，但鄭麗君只淡淡表示，這是考古題，過去自己說的都算數。而感性的楊珍妮則是記者會上感謝同仁兩度哽咽，直說自己很愛哭。

關稅談判說明記者會結束，台上官員們抱成一團，多少談判辛酸血淚，當事人走過才知道。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮：「我更感謝經貿談判辦公室同仁，日夜陪伴我。」

返國當天，經貿辦總談判代表楊珍妮，機場落淚畫面引發討論，她還原是因為看到打拚的夥伴們來接機。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮：「我沒有預期到院長跟秘書長會來，所以看到他們真的像回到家裡，只差一點沒有擁抱他們不太好意思，那是TOUCHMYHEART我就覺得，我這個人很愛哭就會掉眼淚，剛剛講到OTM我就想到我的同仁，日夜陪伴我真的是日夜，所以我太愛哭了，所以不要問我這個問題謝謝。」

背負談判壓力，邊說忍不住又哽咽，一旁副院長鄭麗君伸手給她拍拍秀秀，看得出革命情感，不過性格冷靜的鄭麗君，也被長官卓榮泰爆料，其實壓力山大。

行政院長卓榮泰：「她45歲的時候，生產的時候她一直哭，我這次沒有看到她哭，但是我深深感受她那種壓力，在她的臉上在她的心裡，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微的在顫抖。」

行政院秘書長張惇涵：「昨天副院長在機場的時候，給了我一個擁抱，她跟我只說了兩個字，我請她不要再跟我說下去了，她給我一個擁抱跟我說一句兄弟，我想她這句兄弟的背後，是一個談判代表的壓力。」

九個月密集談判，總算交出漂亮成績單，鄭麗君的好表現讓她又被點名，代表綠營參戰台北市長，但她語氣淡定有備而來，說這是老話題。行政院副院長鄭麗君：「這個是考古題了，我已經回答超過十年了，所以過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人謝謝。」過去總說選北市沒規劃的鄭麗君，再次表態，但台北這一戰，在民進黨提名確定前，恐怕這題考古題，副院長還是得繼續答。

