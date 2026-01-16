對美關稅降至15％、享232條最優待遇 魏雅庵：該給行政院按讚

行政院日前公布台美貿易談判結果，中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵表示，對等關稅降至15％、並取得最優惠待遇，該給行政團隊按個讚。（張志康攝）

行政院公布台美關稅談判底定，雙方簽署投資合作備忘錄（MOU），並且台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。對此，中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵16日表示，應該給行政院團隊按個讚。

台美雙方日前結束了貿易談判，並簽署投資合作備忘錄，台美的對等關稅稅率降至15％，行政院副院長鄭麗君台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。

魏雅庵表示，行政院公布對美對等關稅的稅率調降為15％，這是個很好的開始，用「根留台灣、布局全球」的模式，與美國多方面協商，得一個很好的成果。

另外，針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，台灣也取得了相對完整及最優惠待遇，魏雅庵認為非常棒。至於是否會對台灣的傳統產業造成影響，他認為產業界可以從中獲得很大的信心。

魏雅庵指出，基隆的產業主要集中在大武崙工業區及六堵工業區，產業類型集中在ICT資通訊產業，僅有部分業者是工具機與塑化產業的下游廠商，原本受美國開徵對等關稅的影響就比較低。但他認為，台美關稅談判底定，有助於消費信心的提升，對未來的經濟前景也有幫助。

他認為，這次對美貿易談判的結果，應該給行政院長卓榮泰帶領的行政團隊按個讚。

