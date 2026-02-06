對美3軍購發價書3/15到期 國防部：將爭取展延

行徑間射擊，砲聲隆隆，最強戰車M1A2T展現兇猛火力，將扛起北台灣的守備重任。國軍向美採購108輛M1A2T，分3批交運，前2批已順利交付，最後1批有望在3月全數抵台。

M1A2T戰車為何號稱「地表最強」？

對於外界關切台美軍售進度，國防部長顧立雄證實美方已修法，讓台灣享有「北約+」同等軍售待遇。

國防部長顧立雄說明，「美國政府為了改善軍售的效率提出多項方案，譬如說《武器出口管制法》，讓台灣享有跟北約+成員國同等軍售待遇這樣，會有助於加速對台軍售的行政程序。」

國軍迎來新式武器交貨的高峰期，包含MQ-9B無人機、彈簧刀300、ALTIS 600無人機和火山布雷系統，都會在今年分批運抵台灣。

學者分析，台灣被納入「北約+」，享有跟日本、南韓、紐西蘭和以色列等國的軍售等級，有助我方在談判階段，爭取更有力的條件。

淡江戰略研究所副教授林穎佑認為，「那是不是有可能延遲給我們的時候，我們可以去取得下次購買的優先權，或者是有其他一些輔助，像是延長保固，或者是一些武器的取得、彈藥的取得，我覺得這些都有賴於我們的一個談判手法。」

美方除了加速軍售流程，也持續強化台灣防衛能力。美國總統川普簽署2026綜合撥款法案，針對台灣防衛相關預算挹注超過14億美元，包括撥款10億美元用於台灣安全合作倡議、3億美元對外軍事融資。

美國國會研究處最新報告示警台灣，共軍可能不久就會取得犯台能力，台灣要提升戰力，但在野10度擋下《國防特別條例》，恐造成外界質疑台灣是否具備自我防衛的決心和準備。

總統賴清德6日視導海軍小雪山雷達站，感謝官兵全年無休守護國家，對於《國防特別預算條例》卡關，也再次向朝野喊話。

總統賴清德呼籲，「我希望立法院國防特別預算、中央政府總預算能夠如期審查，如期通過，不能夠再耽擱，耽擱一天會讓國家多曝險一天。」

國防部也宣布，美方針對國防特別預算中拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日，若未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部表示，將向美方積極爭取展延發價書簽署效期，避免因未在時限內簽署導致全案取消。

