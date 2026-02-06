對美3項軍售發價書3/15到期 民眾黨團嗆：拖的是行政院、不是國會

民眾黨主席黃國昌（左5）與黨團8位立委，左起分別為：蔡春綢、洪毓祥、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、王安祥、劉書彬、李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

國防部今（6日）表示，美國政府已對我方提出拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售的發價書草案，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委，將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。民眾黨團晚間發文批評，政府勿倒果為因，拖延的是行政院，民眾黨版特別條例已可盡速排審。

民眾黨團指出，本次美政府發價書提供拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，均為民眾黨團所提特別條例已涵蓋之內容，且法案已於今年1月送交外交及國防、財政委員會待審。

民眾黨團說，國防部呼籲立法院不要拖，完全是倒果為因，因為拖延的從頭到尾都是行政院。回顧院版軍購條例，行政院拖到2025年11月始公布，且僅有寥寥7條簡略文字，面對此一中華民國史上最高額特別預算，民進黨政府更一再拒提供採購項目與單價等細節、拒絕向國會進行充分溝通，甚至使用烏賊戰抹黑在野黨。

民眾黨團提到，在人民普遍對院版特別條例存有所疑慮狀況下，黨主席黃國昌才爲此親自赴美了解軍購詳細狀況，回國後更火速提出黨團版本，如今證實美政府提出的3項軍售案發價書，民眾黨黨團所提特別條例皆有涵蓋，待開議後即可排案審議。

民眾黨團呼籲，民進黨政府勿再倒果為因，應尊重國會程序，民眾黨版本特別條例既已可盡速排審，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算，切莫繼續擺爛導致特別預算審議時程延宕。

民眾黨團直言，特別預算不是空白授權，理性監督才能杜絕弊端，讓國庫公帑真正用於提升不對稱作戰能力，確實保衛我國家安全。

