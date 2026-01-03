對義大利麵課徵107％關稅 美商務部「1原因」叫停

初次上稿01-03 22:36 更新時間 01-04 06：45

〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網(CNN)報導，在美國通膨居高不下之際，美國商務部決定大幅調降預定今年下半年，對十多家義大利製麵業者的產品徵收的高關稅。

多數歐盟產品已被課徵至少15%關稅，而最初於去年10月提出的義大利麵特定關稅為92%，這將使義大利麵的關稅稅率累積達107%。

美國商務部近日公布一份後續調查報告後表示，最終稅率將於3月12日宣布。一些製麵商被控，以不公平的低價銷售義大利麵而引發調查。商務部一名官員說，建議降低稅率的決定是「在初步判定後，對收到其他意見進行評估的結果」。

廣告 廣告

該官員補充，「義大利的製麵業者已就商務部在初步報告中提出的疑慮進行回應，這反映商務部致力於公平、透明的程序」。

將衝擊13家義大利製麵商的該潛在關稅，源於兩家美國公司去年7月向美國商務部提出反傾銷申訴。依據申訴文件，這兩家公司指控一些義大利公司將價格過低的義大利麵出口美國。

美國商務部去年9月公布的初步調查報告指控，義大利La Molisana與Pastificio Lucio Garofalo兩家公司將「低於正常價格的」產品銷售美國。

該報告還稱，這兩公司在調查過程中，「不配合」，提供的數據「不完整、不可靠」。商務部說，這兩家公司的產品佔輸美義大利麵最大數量。

義大利外交部近日聲明說，「重新確定關稅，顯示美國政府對於我方企業的合作意願表達認可」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

Costco將興建「巨型加油站」 當地居民不爽了

習近平「死亡之握」！這2國領導人倒台 委國總統也被川普抓了

什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答

