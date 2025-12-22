對聯準會降息預期升溫 黃金白銀同破歷史新高！白金站上17年高點

金條金幣示意圖。路透社



受美國進一步降息預期升溫及強勁避險需求推動，黃金價格於週一（22日）首度突破每英兩4400美元大關，創下歷史新高。與此同時，白銀也加入漲勢，同步刷新歷史紀錄。

路透社報導，在台灣時間週一下午16時22分的，黃金現貨價格上漲1.7%，報每英兩4411.01 美元，盤中還一度觸及4420.01美元的歷史新高。

與此同時，現貨銀價也大漲2.5%，報每英兩69.44 美元，同創歷史新高。除了現貨，2月交割的美國黃金期貨也上漲1.3%，報每英4,444.00 美元。

白金飆升4.3%，報每英兩2058.35 美元，創下逾17年來新高。鈀金同樣飆升4.1%，報每英兩1784美元，觸及近三年高點。

黃金料將創46年來最大漲幅

今年以來，黃金價格已累計飆升67%，接連突破3000美元與4000美元兩大整數關卡，有望創下1979年以來最大的年漲幅。白銀表現更為驚人，受惠於強勁的投資流入與持續的供應限制，白銀年初至今漲幅高達138%，表現遠超黃金。

StoneX 高級分析師辛普森（Matt Simpson）則警示投資人說：「12月通常是金銀的傳統旺季，季節性因素對多方有利。然而，金價本月已上漲4%，且正值年底，隨著成交量枯竭，獲利了結的風險也在增加，投資人應謹慎應對。」

路透社技術分析師王濤（Wang Tao）指出，現貨金價已突破4375 美元的關鍵阻力位，漲勢可能延伸至4427美元。

國際局勢紛擾、聯準會降息預期

目前支撐金價與貴金屬持續上漲的因素，包括地緣政治不安與貿易局勢，強化了黃金作為傳統避險資產的地位。而各國央行持續穩步購入黃金，提供底部支撐。

此外，美元匯率下滑使黃金對海外買家而言更具吸引力。儘管聯準會（Fed）態度謹慎，市場仍預期2026年將有兩次降息機會。在低利率環境下，黃金通常會表現出色。

