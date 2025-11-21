對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許是一趟能讓身心都慢下來的旅程，嘉義縣文化觀光局推薦「阿里山微奢年終假期」，體驗一場介於自然與品味之間的「微奢度假」。
文觀局表示，位於海拔約1300公尺的「阿里山英迪格酒店」，是全台最高的國際精品酒店，建築外觀呼應阿里山森林小火車的意象，室內空間以在地鄰里文化為設計靈感，簡約卻極具質感，清晨可在無邊際水池邊欣賞日出，夜晚則可倚著山風與星光靜靜放鬆。
從飯店出發，步行幾分鐘便能抵達「龍銀山步道」，這條約874公尺的步道穿梭在竹林與杉木之間，沿途設有觀景亭與休憩平台，旅人可在此停下腳步，看霧氣在山谷間流動，聽林間風聲與鳥鳴交織。
文觀局提到，走出山林沿著阿里山公路，璟隆咖啡莊園以「山中咖啡鍋物」為特色，擁有寬闊視野與溫暖氛圍，是許多遊客心中的山中聚會首選；歷經一年二個月重新打造的仙井咖啡館，以溫潤木質與柔光氛圍，成為旅人心中最自在的角落，店家主打讓遊客品嘗到滿滿的情緒價值，成為旅人放鬆身心的好去處。
佐一茶屋則以日式簡約風格呈現茶香文化，窗邊一席、一壺茶、一抹雲，構成屬於阿里山的靜謐美景，每一間店都將「山的風景」延伸到餐桌，讓旅人用味蕾感受山的氣息。
「放慢腳步，不是懶散，而是一種懂得享受生活的方式！」在山林之間，旅人可以重新找回與自己對話的節奏，迎接新年的時刻，阿里山更將以音樂為旅程寫下最動人的符號，1月1日清晨5點半開始，阿里山祝山觀日平台將化身為雲端舞台舉辦「阿里山日出印象音樂會」，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團以及樂興之時管絃樂團，將以搖滾、爵士與古典樂交織出新年的第一首樂章。
年末假期對自己好一點，到嘉義走進阿里山，讓雲海、茶香與音樂成為最值得收藏的回憶，這不只是一次旅行，而是一場心的重整，在山的節奏裡，重新感受生活應有的溫度。
圖：結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許是一趟能讓身心都慢下來的旅程，嘉義縣文化觀光局推薦「阿里山微奢年終假期」，體驗一場介於自然與品味之間的「微奢度假」。（照片嘉義縣文化觀光局提供）
