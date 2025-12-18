對著鏡子自言自語？女生獨處時會做的7個怪癖行為

編輯/李明真撰文

成為女生之後，妳很早就學會一件事：外表要體面，內心可以崩潰，但生活裡總有一塊是只屬於自己的「私密日常」，不對外展示，也不需要解釋。社群上妳可以是精緻女孩、通勤女神、穿搭模範，但一關上門，妳其實跟全世界九成的女生一樣，活得相當真實，甚至有點荒唐。我們來看看，女生7個私密日常時刻，相信妳會很有同感。

1.內衣褲不成套

先說一個幾乎所有女生都做過的小事，那就是內衣褲不成套。畢竟，內衣褲穿在裡面沒人看，有穿就好。妳可能上半身是精緻蕾絲，下半身卻是洗到邊緣微捲的舊內褲，整個搭配邏輯只有一個，就是舒服。這不是不講究，而是妳已經進化到知道，生活不需要每天都在走伸展台。

2.挖鼻屎

再來是很多女生嘴上不說、手卻很誠實的一件事，就是在家挖鼻屎。妳可能會在外面維持優雅形象，但一回到家，鞋一脫、門一關，整個人立刻進入鬆散模式。這時候的妳，挖鼻屎、抓頭、癱在沙發上，都只是身體在恢復本來的樣子。這不是沒形象，而是被安全感包圍。

3.對鏡子自言自語

還有一種私密日常，是只有女生才懂的「對鏡子碎念」。妳可能一邊刷牙，一邊對鏡子裡的自己講話，像是「妳怎麼又胖了」或「這黑眼圈是要嚇誰」，但下一秒又會自己接一句「算了啦，今天也算撐過去了」。這種自嘲式對話，表面上看起來毒舌，其實是一種有效的自我調節機制。

女生可能一邊照鏡子，一邊對自己講話，像是「妳怎麼又胖了」，但下一秒又會自己接一句「算了啦，今天也算撐過去了」。圖/123RF圖庫

4.穿發黃的白T恤

女生在家穿的衣服，通常也跟外出形象是兩個世界。妳可能在外面再冷都要顧造型，但在家裡，能舊就舊、能鬆就鬆，舒服並且妳對這件衣服有感情就好，最好是那種洗到泛黃的老舊白T-shirt。

5.跟寵物或玩偶聊天

有些女生會一邊滑手機，一邊很自然地對腳邊的貓說：「我今天已經很累了，你不要再用那種看廢物的眼神看我。」貓打了個哈欠，被女生解讀成「隨便妳」。真的有不少女孩在家會對著寵物和玩偶說心事，有點好笑卻也反映了現代人的寂寞日常。

有些女生會一邊跟狗狗玩，一邊很自然地對狗狗說話。圖/123RF圖庫

6.對著鏡子擠痘痘擠很久

說到身體，私密日常裡也包含各種只有自己知道的小怪癖。像是看到痘痘就想擠，而且還會擠得很忘情，擠到耽誤了時間。這些看似無意義的生活片段，其實是思緒的放空與重整。

7.不餓卻一定要吃點什麼

再說到飲食，女生的私密日常裡，常常存在一種「明明不餓，卻一定要吃點什麼」的時刻。那不是真的想吃，而是想要一點安慰。可能是巧克力、餅乾、泡麵，或是一杯加糖的飲料。來點美味零食，能夠帶來幸福感。

女生的私密日常裡，常常存在一種「明明不餓，卻一定要吃點什麼」的點心時刻。圖/123RF圖庫

結語

這些女生的私密日常，有點好笑卻非常真實。它們只是證明一件事：妳不是一直那麼完美，但妳一直都很努力地活著。真正成熟的女生，不是沒有這些小日常，而是懂得在外面撐住世界，在裡面好好放過自己。

