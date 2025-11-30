對著1.4萬空蕩座位完成演出 黃秋生敬佩濱崎步盛讚「真正的藝術家」

黃秋生大讚濱崎步是「a real artist.（真正的藝術家）」。翻攝自黃秋生臉書、濱崎步IG



近期日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，不但針對國內民眾發布對日旅遊警示，呼籲國人暫停前往日本旅遊，多名日本藝人在中國演出也因「不可抗力因素」突遭中止。不過濱崎步事後仍以 「無人演唱會」的形式錄製完成整場演唱會。香港演員黃秋生看到相關報導後，也大讚濱崎步「是一位真正的藝術家」。

濱崎步27日抵達上海，原定於昨日（11/29）在上海舉辦演唱會，不過演唱會前一天突遭主辦方以「不可抗力因素」發布取消公告，濱崎步也於同日透過限時動態向參與演唱會籌備的工作人員、舞者、樂團成員及粉絲致歉，表示「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」

不過事後網路上卻傳出濱崎步在空蕩蕩場館開唱的照片，濱崎步本人也證實這個消息，在IG分享相關報導，表示自己和團隊從第一首歌到安可曲都演唱完畢後才離開會場，「我們抱持著與1萬4千名 TA（濱崎步粉絲暱稱）、以及所有演員和工作人員，像正式演出一樣，完成了這個舞台。」

濱崎步的暖舉也感動無數粉絲，紛紛留言表示「我是喜歡妳的中國粉絲，這次因為最近的政治問題，給妳和整個演唱會工作人員帶來了麻煩，感到非常遺憾。希望妳能理解，政府立場不能代表所有一般民眾的想法」、「在中國的社群媒體，也有很多人批評這次無故取消演唱會的決定，希望未來還能再見到妳。」

黃秋生也發文大讚「濱崎步a real artist.（真正的藝術家）」，引來網友紛紛大讚「人性對抗人渣」、「真的，超有高度的明星，真正的明星」、「最鍾意步姐！Respect！」、「對得起自己，也對得起支持者」。

有網友在黃秋生貼文底下質疑是假新聞，引來黃秋生「你便是沒腦的人」。翻攝自黃秋生臉書

不過也有人留言質疑「無人演唱會」真實性，認為這些都是假新聞，認為如果真的被取消演出，現場就不會有燈光、音響、安保和大場電力，引來黃秋生在底下留言直嗆「你便是沒腦的人，彩排是可以有電的。」

