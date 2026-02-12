對薪水不滿意！ 4成4上班族曾主動要求加薪升職 驚人成功率曝





農曆春節倒數，不少人會選擇在這段時間思考未來職涯的方向，有人因為不滿意薪資選擇和老闆要求加薪，不過根據yes123求職網調查，對薪資不滿意的人僅有44.1%「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職，可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，此次調查結果發現，「成功率」也只有36.2%。

相較之下，曾因「工作表現佳」，反而讓公司「主動」幫自己加薪、升職的，比例其實更低，僅剩下27.3%。

解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績，而且光看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現：像是某些專案成果，能整合內部團隊(部門)，並善用外部資源，最終替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、調薪的依據。

楊宗斌表示，如果考慮跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性！

楊宗斌說明，想要「跨領域」工作，成為「職場斜槓族」，必須補強產業知識、專業技能，甚至考取證照，投入時間、金錢，重新學習「一技之長」或「第二專長」。

楊宗斌透露，其中最大關鍵就是掌握談薪水和升遷的「5G（諧音ㄐㄧ）」策略；首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係（人和、人脈）的契機」。

