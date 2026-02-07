對藍白擋1.25兆國防預算「深感失望」 美跨黨派議員：儘速批准而非與中共作秀

院外委會跨黨派議員今天（7日）發布聯合聲明，呼籲在野儘速通過1.25兆國防特別預算。（資料照片／林煒凱攝）

總統賴清德先前宣布提出1.25兆國防預算，儘管美方持續呼籲提升軍力的重要性，仍數度遭藍白聯手封殺，遲遲無法交付委員會審查。對此，美參院外委會跨黨派議員夏亨（Jeanne Shaheen）、里契（Jim Risch）今天（7日）發布聯合聲明，「我們對賴總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望」，台灣領導人應專注批准關鍵軍事改革的經費，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。

針對藍白數度聯手封殺賴清德宣布提出的1.25兆國防特別預算，美參院外委會跨黨派議員夏亨（Jeanne Shaheen）、里契（Jim Risch）今天就「台灣特別國防預算及與美國的夥伴關係」發布聯合聲明。

聯合聲明指出，「我們對賴總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費」。

聲明提到，中國在12月進行的模擬封鎖台灣的囂張軍事演習，提醒北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。

聲明強調，台灣領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。「我們敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。」



