對藍白財劃法提覆議？ 卓榮泰：期限27日 盼立院有所作為

在野黨團在本月14日通過財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰今天(25日)到立法院備詢，立委關切行政院是否會提出覆議。卓榮泰表示，覆議期限是27日，他認為立法院在未來這3天仍可以有些作為，看能否讓這部「失速列車」停下來。他也強調行政院會持續和地方溝通，並提出具體數字。

行政院日前提出政院版財劃法修正草案，期盼立法院理性審議。行政院長卓榮泰25日到立法院備詢前受訪表示，今年立法院共3度修正財劃法，「匆匆忙忙」讓政府舉債、破產，更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」地跟地方溝通。

卓榮泰透露上週朝野黨團原本談妥暫不處理修法，待行政院提出修正草案並和地方政府溝通詳細數字後再討論，結果在野黨團撕毀承諾。卓榮泰表示，行政院本週仍會持續與地方政府溝通，期盼達成共識。卓榮泰：『(原音)這個共識之後就會有一個具體的數字出現，我認為這個具體的數字將會再次證明行政院在這次院版的財政收支劃分法中，關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款3項加起來，對地方的補助絕對高於114年度的數字。』

民進黨立委李柏毅、賴瑞隆質詢時都關切行政院是否會針對立法院日前通過的財劃法修正提出覆議。卓榮泰說，覆議期限是本月27日，他認為立法院在這3天內仍可以有些作為，看能否讓這部「失速列車」停下來。

卓榮泰並指出，明年中央政府總預算是根據去年底通過的新版財劃法編列，必須維持新台幣2,501億元一般性補助；如果比照今年，繼續維持計劃型補助款2,900多億元，中央統籌分配稅款還要釋出4,615億元，中央絕對會破產。他並強調中央絕對不會違法編列預算。

卓榮泰表示，中央這幾天會持續和地方溝通，也會說明依據政院版財劃法，地方政府未來分配的數額；另外，政院版財劃法針對65歲以上、10歲以下人口也會加權計算，對長輩及兒少有更多照顧，政院版財劃法才是合理且全面穩定的修法。