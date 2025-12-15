對藍白財劃法「不副署三大理由曝光」！卓榮泰：為堅守民主憲政責任、本人無法副署
行政院長卓榮泰今（15）日召開記者會，正式宣佈對藍白版本財劃法「不副署」，卓榮泰說明，行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」、有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」、有責任確保「國家發展及財政穩健」：「為了堅守三大民主憲政責任，本人無法副署這項法案。」
卓榮泰在記者會致詞時表示，今天是總統依法公布財劃法修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以「不副署」的方式，捍衛民主憲政及國家發展。「為了堅守三大民主憲政責任，本人無法副署這項法案。」
卓榮泰說明不副署理由，第一，行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」。憲法規範，由行政院提出預算、立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬。
卓榮泰指出，立法院的修法明顯違反《憲法》第59條、第70條的規範，不僅使得115年度就須增加舉債2646億，大幅增加政府支出，恐排擠重大施政項目，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力，違反憲法權力分立的原則。
卓榮泰說，本屆立法院在野黨團，近一年半以來，不斷意圖擴張權力。從一開始，《立法院職權行使法》的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲。但是「禁伐補償條例」、《憲法訴訟法》、114年度總預算案、「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」以及修正《財政收支劃分法》的再修正案，每一項都一再涉及違憲疑慮。雖然屢次聲請釋憲，憲法法庭卻又被迫失能，無法判決違憲，造成今天憲政僵局。
「這已經等同立法院既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡」，卓榮泰說，若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。
卓榮泰接續指出，第二，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」。今年11月14日，立法院再修正的《財劃法》沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，在黨團協商都沒有共識的情況下強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害國民主權。
卓榮泰也說，此外，115年度總預算已經由行政院制定完備，8月就送入立法院審查，卻在程序中要求立刻適用再修正的《財劃法》。在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反《公共債務法》第5條第7項所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。
卓榮泰強調，國家的主人是國民，違反民主程序、要求行政院違法、破壞民主體制，已經悖離國民主權的精神。行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，無法同意這樣的修法。
卓榮泰表示，第三，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。行政院多次說明，立法院《財劃法》再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。
卓榮泰列舉，國防外交、AI新十大建設、治水、社福、撥補勞健保經費等，若被迫刪減，國家發展停滯，立法院能負責嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變富，已經違反《憲法》第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事情，行政院也絕不容許發生。
卓榮泰最後說，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行後，將使公共利益遭受無法回復的重大損害，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」，無法副署施行這樣的財劃法。
（圖片來源：行政院）
