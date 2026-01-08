「對被跨境鎮壓的人民感到驕傲」 賴清德：不分朝野都應該要支持國家

賴清德表示，敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委。（圖／截自中天電視直播）

針對國台辦日前宣布，已將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並稱將依法實施相關懲戒措施。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員、民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德受訪時表示，日本石平參議員被中國制裁，不能夠入境中國，日前他成功地來到台灣訪問，他用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴清德指出，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明他的公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國的一部份。

賴清德強調，希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德也強調，自己身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。

賴清德表示，敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

