對詐騙集團猖獗深惡痛絕 韓國瑜力挺洪孟楷主張「鞭刑」懲戒

國民黨立委洪孟楷北海岸服務處今（31）日上午舉行喬遷，立法院長韓國瑜特別到場力挺。由於國內詐騙集團猖獗，洪孟楷過去提出增加「鞭刑」懲戒，韓國瑜也盛讚肯定他用嚴刑峻法對付，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲說出來。

立法院長韓國瑜31日上午參加立委洪孟楷北海岸服務處喬遷。（圖／中天新聞）

韓國瑜在致詞時提到，目前台灣詐騙問題嚴重，不但出現許多詐騙集團，平均每年詐騙人民500億元，這對平日努力認真打拚的善良老百姓極不公平，所以洪孟楷提出要用嚴刑峻法對付詐團，他對此非常肯定。

韓國瑜還說，新加坡用鞭刑對付詐騙犯，大家都認真上班賺錢，早上幸福離家，晚上回家疲倦，就是為了賺一份薪水養家，結果詐騙集團不用上班，不認真打拚，就直接詐騙民眾的辛苦錢，這樣不僅過分且讓人難以接受。

韓國瑜對洪孟楷提出鞭刑懲戒詐騙犯的主張十分認同。（圖／中天新聞）

韓國瑜強調，不好的立委要淘汰，但優秀的立委要愛護，這就是民主政治最可貴之處。所以他也向現場支持者呼籲，一定要好好愛護洪孟楷。

洪孟楷則是提到發生在2020年，嫌犯梁育誌殺害馬國女大生一事，梁育育3度遭判處死刑，不料29日高雄高分院更二審卻認定他有教化可能，改判無期徒刑，他質疑「可教化難道是死刑犯的免死金牌嗎？」

洪孟楷認為，即便是可教化，也應該要有相對應的懲罰，所以他主張對於這些重大犯行，應該要參照新加坡等國家用鞭刑嚇阻。

洪孟楷在台上向支持者喊話。（圖／中天新聞）

洪孟楷強調，社會追求公平正義，更希望嚇阻犯罪事件發生，性侵、虐童、詐騙都要參考其他國家處分，鞭刑是新加坡用來嚇阻詐騙的方式，而且新加坡治安良好且犯罪率低，這些都可以做為借鏡。洪孟楷直言，犯法就要制裁，倘若犯了法沒有公平合理的制裁，被害者何其無辜、情何以堪？

