對話才是主流民意 蕭旭岑：「一國兩區」讓兩岸有共同政治基礎

國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受媒體專訪，提到自己接任副主席之後的角色定位與任務，就是要協助黨主席鄭麗文讓黨務平穩下來，並強調《中華民國憲法》就是一中憲法，「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」；而整天搞台獨，青鳥到處飛、黑熊到處跑，這個路線也證明完全走不下去了。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑表示，根據民調顯示，鄭麗文主張兩岸對話與和解，連美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前與鄭麗文見面，也都在呼籲兩岸要溝通，所以國民黨代表的是主流民意，只要掌握主流民意就可以抬頭挺胸。

蕭旭岑強調，鄭麗文和前主席馬英九的路線並無不同，都是回歸中華民國憲法，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。兩人都是依照中國國民黨黨章、政綱來處理各項事務，「不會有太大的扞格」。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑指出，國民黨新團隊展現兩岸和解的決心和魄力，可以穩定台灣主流民意的心，大家的願望就是兩岸不要打仗。他認為民眾已經厭倦這些整天搞台獨，青鳥到處飛、黑熊到處跑，這個路線也已經證明是完全走不下去了。

國民黨副主席張榮恭日前在上海與國台辦主任宋濤會面。（圖／國民黨官網）

至於另一位副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面，蕭旭岑說，他不在乎外界如何詮釋，但這也代表大陸對於國民黨新領導團隊的重視，無論是自己上次去天津，還有這次張榮恭到上海，宋濤都親自見面，這代表對岸也重視兩岸關係的發展，這是好現象。

