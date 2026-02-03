對話曝光！北海道放鳥包車封鎖 台旅客「以為是詐騙」被轟爆

一名台灣旅客預訂日本北海道新千歲機場包車接送服務，當天卻無故缺席，導致司機在機場空等近2小時，業者事後聯繫才發現已遭對方封鎖。事件曝光後引發大批網友撻伐，當事人雖出面道歉並承諾付款，但其解釋仍掀起爭議。

台灣旅客爽約還封鎖，讓司機乾等兩小時。（示意圖／pexels）

經營日本包車服務的業者在Threads發文指出，該名台灣旅客透過LINE確認航班資訊後，業者便將司機與旅客邀進同一個群組。對話紀錄顯示，旅客曾詢問上車地點，業者說明後，對方回覆「好的」就再也沒有傳過訊息。

然而，當天班機抵達後，司機在機場等候長達約2小時仍未見人影，業者嘗試透過電話、LINE聯繫，才發現帳號已遭封鎖。業者無奈表示，在日本信譽比較重要，他們也需要給司機算全部費用，如果要取消請提前告知，都可以取消的。業者強調，這次預訂並未提前收取任何費用。

台灣旅客爽約還封鎖，讓司機乾等兩小時。 （圖／翻攝自threads／japan_charter）

貼文曝光後，網紅「四叉貓」在底下留言，根據查到的資訊，該名台灣旅客疑似在高雄市經營一家名為「元福」的便當店。輿論延燒後，便當店老闆於2日主動聯繫業者，解釋是因手機系統提醒帳號「可能涉及詐騙」，加上身處國外、攜家帶眷，不知道上車後會被載往何處，所以才會選擇封鎖，也承諾願意支付當初預訂的車資3萬日圓，希望能平息爭議。

包車業者公開雙方最新對話紀錄，多數人認為便當店老闆的理由很瞎。有網友批評「要詐騙的會先叫你付錢，而且金額一定很大！才3萬日圓，是要騙個屁」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上新聞了才說要付錢吧」、「3萬日圓是要詐騙什麼東西，租車公司LINE也有提供租車資訊，賴皮不想付錢才是真的」、「為了3萬日圓，搞得全台灣都知道，身敗名裂啊！」

台灣旅客爽約還封鎖，讓司機乾等兩小時。 （圖／翻攝自threads／japan_charter）

不過，也有網友替該名遊客緩頰，「我覺得.....應該是真的。因為我看那個老闆的年紀，感覺就是會覺得這是詐騙，趕快封鎖的人。我爸媽也這樣，我懂！而且他們是約車子，跟日本不熟怕被載去賣也是很合理的。」

