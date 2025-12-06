對話歐洲政經最前線 黃偉哲訪法國國會議員

▲ 市長黃偉哲在駐法國台北代表處大使郝培芝的陪同下與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau）會晤國會。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市長黃偉哲訪問法國期間，於當地時間4日造訪駐法國台北代表處，並在大使郝培芝的陪同下與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau）會晤，三方就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題進行深度會談。

▲ 在熱烈的會談現場，議員馬堤諾也戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶來表達對台南市的友好與支持。（圖／南市府提供）

郝培芝首先強調，黃偉哲與議員馬堤諾皆具國會議員及地方治理經驗，而馬堤諾也是一名自耕農，他長期投入環境政策與農業議題，與具有農推背景、積極行銷台南農產品的黃市長有許多交流空間。

▲ 黃偉哲推銷台南農特產品。（圖／南市府提供）

黃偉哲也分享台南推動潔淨能源的成果，他指出日照充足的台南已將綠能建設納入都市規劃，例如在多處停車場與球場已建置太陽能光電系統，不僅減碳還能創造穩定的綠色收益。

▲ 南市府團隊與駐處人員在代表處前與國旗合影。（圖／南市府提供）

馬堤諾對此表示，法國一向重視歷史古蹟保存，而台南能在保存文化資產的同時推動低碳發展，兩者並行的相關經驗令他印象深刻，議員對台南的光電停車場與太陽能風雨球場高度讚賞，認為這樣的做法值得法國行政單位借鏡參考。

在熱烈的會談現場，議員也大啖新鮮台南芭樂，並戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶來表達對台南市的友好與支持。

這次黃偉哲赴法拓銷農產、會晤政要，由駐處提供周密建議與安排，當市府團隊在代表處見到我國國旗高掛飄揚，備感親切與振奮，也感佩郝大使海外奔走的成果能惠及地方政府。

