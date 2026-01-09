對話要有底氣、實力 石平：國共兩次合作 國民黨都上當

國共論壇將登場 石平：國共兩次對話 國民黨都上當 藥劑記取歷史慘痛教訓。（資料照）

日本參議員石平今（9）日拜會立法院，被問到傳出國共論壇重啟，石平表示，史上國共合作，大家都知道上當受騙的是當時的國民黨，上了兩次當，失去中國大陸，希望台灣所有政黨吸取血的慘痛歷史教訓，不要輕易相信共產黨。「即便要跟他對話也得有底氣、實力」，對話才有意義。

此外，被問到日媒報導，日本對中出口酒類通關時間變長，疑似遭中方報復高市早苗內閣的「台灣有事」論述；石平受訪表示，日本國民與政府已經習慣中國共產黨這種「偷雞摸狗」這些小動作，當然也要認真對待，但日本國民、政治家、高市政權，不會因為中國搞這些小動作就屈服，「我們不怕他們」。

石平今被問到有關國共論壇登場一事指出，他是日本參議員，對台灣政策不好多發表，也不好對國內特定政黨發表意見，但是他從小生長在中國，對中共有些研究，所以對這政權有一定認識，「即便要跟他對話也得有底氣、實力」，對話才有意義。

他說，歷史上國共合作，大家都知道上當受騙的是當時的國民黨，上了兩次當，失去中國大陸，希望台灣所有政黨吸取血的慘痛歷史教訓，不要輕易相信共產黨。也不要相信跟共產黨對話，能產出什麼樣積極的結果，即便要對話，也要把自己力量充分增強，要有底氣，不要以為相信對話就可以產生什麼樣好的結果，這是對中國共產黨的幻想及認識不足。

今天他看到民進黨立委王定宇、沈伯洋時直呼「榮幸」，因為三個都是被中國政府制裁。他還說，自己是日本唯一一個被中國制裁的議員，「說明日本國會還不夠努力，還沒有做出很多成果」，希望日本將來能繼續努力，多幾個被中國制裁的議員。

石平今赴立院並與多名民進黨立委會面，並展開閉門交流。他致詞時指出，日台應該加強合作，以對付人類歷史上最兇惡的極權、帝國主義、霸權主義的中國。

石平與王定宇、沈伯洋等綠委進入會議室，王定宇更打趣說道「今天有個中國制裁同學會，沈伯洋等級比我們高一點，現在是全球通緝」。

此外，石平強調，台灣跟日本的交流應該突破很多禁區，例如在國防的合作，日、台的國會議員可以先進行非常深入的磋商、交流，推動兩國國防交流，「這必須要非常認真進行，不能再拖延」。

