對講普通話有陰影！摔角傳奇約翰希南重談「台灣爭議」 嘆被中美2國罵翻
曾出演《玩命關頭》系列及美劇《和平使者》的美國知名摔角選手兼演員約翰希南（John Cena），於美東時間5日接受喬羅根（Joe Rogan）的訪談時回憶，他在2021年因將台灣稱為國家而惹惱中國，接著又因以中文普通話道歉而惹惱美國，形容那是一段艱難的學習經驗。
據《福斯新聞》報導，隨著美國娛樂產業越來越多地面向中國等國際市場，約翰希南向這位播客主持人回憶這段慘痛的教訓：「就算你懂1種語言，也不代表你懂那個文化。」在推廣職業摔角至海外的過程中，他回憶當時用普通話照稿念的錄影過程。
「你會做上百萬次這種錄影，其中有1次的內容是類似『嘿，台灣，來看看這個』，整段都是普通話，而拼音（Pinyin）將台灣描述為1個國家。所以是『成為第1個看到這個的國家』。但在那邊，人們用不同的視角看事情，地緣政治是一潭渾水。」
約翰希南說道：「那就像是朗勃根帝（Ron Burgundy）時刻。」他指的是2004年喜劇片《銀幕大角頭》（Anchorman: The Legend of Ron Burgundy）中威爾法洛（Will Ferrell）飾演的主播，盲目照稿唸出冒犯性內容的橋段，「像是『去你X的，聖地牙哥』那種，是你能說出的最具冒犯性的話。」
「所有人都在說：『你剛剛到底說了什麼X東西？那不是我們在這裡的做法。』」他回憶，「我必須向中國道歉，而在向中國道歉的同時，我又惹怒了我的祖國。我是個愛國者，我熱愛美國以及一切它所代表的事物，但無論我怎麼做，都沒有任何一方會滿意。沒有人開心，所有人都fucked up了。」
他接著半開玩笑表示，自己差點因為努力做功課、試著學另1種語言而被取消文化（Cancel culture）抵制，現在只要有人要求他說普通話，他都不會再說了。
「我就是不會說。」他感嘆，「那是我擁有的1項技能，但我會把它留著，因為我不了解。我對那個地區、那個地方的了解不夠深入，不知道該如何稱呼它，我也沒有做足夠的研究，更沒有足夠的智慧。」
當羅根懷疑這件事是否真的有鬧那麼大時，約翰希南回憶自己當時正在拍攝《和平使者》第1季，他甚至已做好最壞的打算，告訴導演詹姆斯岡恩（James Gunn），如果需要開除他，他能理解。
「最讓人難受的，就是美國這邊的人也很生氣。」他補充，自己能理解為何用普通話錄影道歉會引發爭議，因為批評者會認為，那像是好萊塢在向中國下跪屈服。
「那真是我做過最爛的決定。」他表示自己後來學到，當時如果晚一點做出回應會更好，「我不但沒有試著修補船上的漏洞，反而把整艘鐵達尼號給沉了。但話說回來，那也是1次學習。」
